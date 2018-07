Núñez Feijóo, el candidato al que 'solo' le sirve la mayoría absoluta

El líder de los populares gallegos, Núñez Feijóo, espera que los recortes del Gobierno no le pasen factura porque ha cumplido con dos de los objetivos a los que se comprometió cuando presentó su candidatura, el no subir los impuestos y a diferencia de otras comunidades, el no bajar los sueldos a funcionarios.

Otra baza a su fravor es una gestión económica basada en una austeridad que le ha permitido a Galicia no acudir todavía al 'rescate' autonómico, teniendo sus cuentas saneadas y auditadas.

El objetivo primordial del Presidente de la Xunta es obtener de nuevo la mayoría absoluta y para ello se compromete a luchar contra el fraude para evitar subir los impuestos.

Con el lema de su precampaña,'Marcando Diferencias', Feijóo intenta demostrar que Galicia ha sido una comunidad capaz de llegar al crecimiento después de pasar por cuatro años de una tormenta de crisis económica.

Trayectoria política

Nuñez Feijóo comenzó en 1991 su carrera política institucional, siendo nombrado secretario general Técnico de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes de la Junta.

En 1996 se trasladó a Madrid para formar parte del gobierno de José María Aznar.En 2003 regresó a Galicia para formar parte del Gobierno de la Junta.

El 18 de enero fue nombrado consejero de Política Territorial, Obras Públicas y Vivienda y un año después se convirtió en vicepresidente primero.

A principios de 2006 fue elegido presidente del Partido Popular de Galicia y en las últimas elecciones gallegas, celebradas el 1 de marzo de 2009, se presentó como candidato a la presidencia de la Junta, consiguiendo su partido la victoria por mayoría absoluta. Núñez Feijóo fue nombrado Presidente de la Junta de Galicia por el parlamento gallego el 16 de abril de 2009.