Rovira (ERC) califica de "intento de coacción" que el Supremo pida investigarla

"Es un intento de coacción pero no tiene efectos. Que se lo apunten. No hemos cometido ningún delito, estamos defendiendo el programa electoral y unas ideas y lo continuaremos haciendo hasta el final", ha dicho en una conferencia.

Rovira ha acusado al Estado de haber emprendido una represión política y judicial contra Cataluña, pero ha asegurado que esto no impedirá que ERC siga defendiendo su proyecto independentista: "No nos podemos sentir intimidados. No hacemos nada más que defender los intereses del país".

La también secretaria general de ERC ha censurado que el Estado empezó a tratar de intimidar el independentismo el 20 de septiembre de este año, con la operación policial contra varios altos cargos de la Generalitat vinculados al referéndum, y ha insistido en que no han cometido "ningún delito".

Preguntada por el encarcelamiento del líder del partido, Oriol Junqueras, Rovira ha insistido en que sigue siendo el candidato a la Presidencia de la Generalitat pese a su situación, y ha defendido que está en prisión "muy probablemente porque es el mejor candidato".

"Tenemos un candidato que se llama Oriol Junqueras y creemos que es el mejor candidato para dirigir la nueva fase en la que tiene que entrar el país. Junqueras es nuestro candidato", ha proclamado Rovira ante el debate generado sobre quien debe presidir la Generalitat si ganan los soberanistas.

Sin embargo, ante el encarcelamiento de Junqueras, no ha descartado la posibilidad de tener que asumir ella en el futuro un rol de mayor importancia aún que el que ya tiene actualmente: "Asumo toda la responsabilidad que se pueda derivar de esta situación".

Preguntada por las anotaciones en la libreta del exnúmero dos de Junqueras en la Conselleria de Vicepresidencia y Economía, Josep María Jové, Rovira ha evitado hacer comentarios porque ha asegurado desconocer su contenido y ha concluido: "Tendría que repasar mis libretas".

Ha insistido en que su partido no prioriza la vía unilateral la independencia, pero tampoco la ha descartado, y ha asegurado que, tras los comicios, ERC enarbolará la bandera del diálogo y la negociación porque así lo ha hecho desde "el primer día".

Los republicanos reiteran la que ha sido su posición en esta campaña: si ganan buscarán el diálogo con el Gobierno central tras las elecciones pero, si este lo rechaza, seguirán adelante con sus planes "sin pedir permiso" --evitan citar explícitamente la palabra unilateral--.