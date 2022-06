Corría el año 1980 y el grupo ABBA ponía banda sonora a nuestras vidas en aquellos chispeantes años de vino y rosas. Andalucía acababa de celebrar su referéndum a cara de perro para conseguir su autonomía plena y el socialista Rafael Escuredo era presidente ya, apuesto, joven y desconocido, en sustitución del dimitido Plácido Fernández Viagas.

Existía Talbot -a gasolina, por supuesto -, los hombres vestían pantalones de campana y en las radios sonaba The winner takes it all' (El ganador se lo lleva todo) del blondo cuarteto sueco, premonitoria sentencia que inició esa extraordinaria racha de cuarenta años de victorias consecutivas de los socialistas andaluces.

Ahora los tiempos son otros. Los jóvenes repiten cansinamente “en plan” en cualquier conversación –quizá una ambigua aproximación sobre su propio futuro-, inventan neologismos como “follower” o “tiktoker” y los bots desparraman mensajes en las redes con mayor credibilidad que la de un pariente de primer grado. Los tiempos son otros. Porque la melodía es otra, es cierto, pero sobre todo porque ha cambiado el paisaje y también son otros los personajes.

Mirando ahora las encuestas de estas elecciones andaluzas cuatro décadas después, cualquiera diría que la incógnita crucial es simplemente una: la de si el PP de Juanma Moreno ganará con suficiente holgura para gobernar solo o en compañía de VOX. Pero la conjetura especulativa de las encuestas es ahora, al principio de esta campaña, mucho más profunda y decisiva y, como la realidad hipostática de la santísima trinidad, también es una y trina. Porque con ser cierto que ahí estará una de las claves fundamentales del 19J (si Juanma Moreno ganará con suficiente solvencia o tendrá que acudir a las geometrías variables parlamentarias), lo más importante de estas elecciones va a estar en el que pierda y por cuánto lo hace.

Cuando todas las encuestas dibujan un panorama abrumador a favor de Juanma Moreno, de los 46 a los 50 diputados, lo fundamental será estar atentos a la pérdida socialista cuarenta años después. Hay quien dice que rozar por uno o por dos los diputados que obtuvo Susana Díaz en 2018 (33 diputados) sería, un resultado que, en cualquier caso, los socialistas podrían seguir vendiendo como éxito. Pero tal cosa no es verdad. Un diputado o dos arriba o abajo, sería todo un fracaso para el Partido Socialista que, sin dejar de pedalear en estos últimos años de oposición, con profundas crisis internas e improvisadas soluciones creativas, podría terminar con cierta probabilidad exactamente en el mismo sitio del que partió. Dicho más claramente: un fracaso en toda regla que obligaría, sin duda, a modificar el relato a sus electores andaluces y a cambiar su futura reserva de liderazgos. Si El PSOE andaluz roza el resultado anterior, por muy pequeña que sea la diferencia, tomará cuerpo la imagen de pavesa que se extingue en un territorio tan secular para los socialistas como el andaluz frente a un fuego que se aviva con vigor tras la acción de gobierno de Juanma Moreno.

O sea que sobre los hombros del actual presidente de la Junta no está solo su propio destino político o marcar la tarjeta de presentación del nuevo PP en la política nacional, sino que también lo está el enorme peso de protagonizar la sustitución definitiva del socialismo andaluz.

Cuarenta años después. Sin pana. Sin pena. Cuando pocos se acuerdan ya de ABBA.