Yolanda Díaz confirma que el Gobierno no va a modificar la normativa sobre los despidos en la reforma laboral

Yolanda Díaz, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, ha afirmado esta pasada noche de martes en el programa "El Objetivo" de la Sexta que no se puede derogar técnicamente la reforma laboral, ya que hay que actuar contra la temporalidad y la precariedad por lo tanto anuncia no modificar la normativa sobre los despidos en la reforma laboral.

La vicepresidenta insistía en la modificación aspectos como la temporalidad de los contratos o la capacidad de negociar entre empresas y sindicatos. En su reunión semanal con los agentes sociales, Trabajo trasladó que se abre ahora a flexibilizar ese máximo del 15% de contratos temporales que hasta ahora habían fijado de forma general.

Una lucha contra la alta temporalidad y la precariedad salarial

En el programa, Díaz hizo hincapié en que la mesa de diálogo trabaja con el objetivo de llegar a un acuerdo, con el reto de acabar con la temporalidad, los bajos salarios y cumplir con Europa. Aunque técnicamente afirmó que no se puede derogar la reforma laboral, agregó que sí se pueden suprimir partes de ella como se hizo con la anulación del despido de un trabajador en baja médica.

La ministra abogó por implementar mecanismos de protección social y de flexibilidad interna en el nuevo marco de la legislación laboral, para conseguir la modernización del mercado de trabajo y el reequilibrio en la negociación colectiva, entre otros aspectos.

En cuanto a la alta temporalidad de los contratos en España, afirmo que deberá estar justificada y ser compatible con la estabilidad, como pasa con el contrato fijo discontinuo, y para su cumplimiento defendió entre las propuestas del Ministerio de Trabajo, la implementación de sanciones relevantes en caso de uso y abuso.

"Estamos en el tramo final de esta reforma y veo posible el acuerdo. Si las partes quieren, va a haber acuerdo"

Sobre la precariedad, Díaz señaló el elevado porcentaje que existe en España de trabajos precarios y trabajadores que pasan dificultades y acuden a organizaciones como Cáritas para poder vivir. "Esto se puede cambiar y nos lo podemos permitir", aseguró. Díaz se mostró convencida también ante posible un acuerdo entre las partes: "no me levantaré de la mesa e intentaré el acuerdo con todas las partes" enfatizó, y aseguró que "no hacemos propuestas cerradas porque lo importante es alcanzar el acuerdo".