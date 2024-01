Viernes negro en Francia: los camioneros y agricultores españoles piden la intervención del Gobierno

Las protestas de los agricultores franceses siguen bloqueando el paso de los camioneros españoles. Una situación que preocupa a los camioneros y agricultores españoles. A partir de Lyon es imposible pasar, Toulouse y Burdeos están bloqueados y la tensión se extiende al norte de Francia.

La postura de los camioneros

La situación ha ido empeorando, como cuenta la Asociación del Transporte Internacional por carretera a Onda Cero. Ramón Valdivia dice que lejos de ir declinando las protestas de esta semana, este viernes se aspira el máximo pico de puntos de bloqueo, de puntos en los que no se pueda circular. "Incluso ha habido episodios de asalto, arrojar y quemar mercancías". La patronal asegura que anticiparon a principio de semana escribiendo una carta al ministro de Transportes para que el gobierno español active canales diplomáticos para que se respete libre circulación de mercancías. Francia es paso obligado para todas las mercancías, afirma, y se tiene que garantizar la seguridad de los profesionales porque los ánimos se van calentando.

Sube de tono y aunque tienen instrucciones de no responder son horas perdidas, horas parados y a veces surge la chispa de que encima tiran carga abajo y la queman. Y debemos garantizar que eso no se desarrolle y tener lamentaciones

Han activado además a través de Bruselas con la Comisión Europea para que hagan lo propio sobre libre circulación. No solo en Francia, también en Rumania, Grecia y Alemania. Pero recuerda Valdivia que Francia es vital, salen de España más de 10.000 camiones todos los días y tienen que volver y pasar por la frontera catalana y el País Vasco. Miles de profesionales y toneladas de mercancía están en riesgo.

Las demandas de los agricultores

Los agricultores españoles comprenden los motivos que llevan a los franceses a movilizarse, aseguran que comparten casi las mismas reivindicaciones, pero que no pueden permitir que focalicen sus protestas en la producción española cuando somos miembros de la Unión Europea igual que ellos. Andrés Góngora, responsable de producción agrícola de COAG: "Se debe garantizar la libre circulación de mercancías. Exigimos a la UE y al gobierno español que materialice ese derecho y no se siga protestando contra las producciones españolas. Nos llama la atención que los productores franceses focalicen en el producto español y sin embargo no se den cuenta de que Marruecos es uno de los que está inundando su mercado...El 70% de las producciones marroquíes entran precisamente por los puertos franceses".