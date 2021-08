Unidas Podemos presionará al PSOE para que se investigue en el Congreso la subida de la luz

El precio de la electricidad estará este jueves de nuevo en máximos históricos al alcanzar los 122,76 euros el megavatio hora. Hasta ahora, el récord databa del 13 de agosto, con 117,29 euros. Los anteriores precios más altos se registraron también en agosto -el 20, con 117,14 euros, y el 24, con 116,73 euros-, convirtiendo a este mes en el más caro de los últimos años.

Asimismo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) aseguró que varias compañías eléctricas habrían aprovechado el nuevo sistema de tarifas y precios, que entró en vigor el pasado 1 de junio, para subir la factura hasta un 30% en algunos casos.

Unidas Podemos apoyará la investigación de las subidas eléctricas

Según publica El Confidencial, toda esta situación ha propiciado que tres formaciones políticas pequeñas -Más País, Compromís y Nueva Canarias- hayan registrado una petición de investigación en el Congreso de los Diputados para que la Cámara investigue las continuas subidas de precio en el mercado eléctrico.

La información también asegura que el socio de Gobierno, Unidas Podemos, estaría dispuesto a apoyar esa petición de investigación y presionar de esta forma al PSOE para que apoye igualmente la comisión y esta pueda salir adelante.

Desde la formación morada, aseguran que están a favor de apoyar la petición para estudiar e investigar lo que ellos llaman "el oligopolio eléctrico", es decir, la fijación de unos precios "abusivos" que trasladan a familias y consumidores.

La "patata caliente" del PSOE

Según explica el director de El Confidencial, Nacho Cardero, en Más de uno, el PSOE "tiene un problema" con el precio de la luz, ya que es el partido que, junto a Unidas Podemos, más criticaba las subidas de tarifas en tiempo del expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Cardero asegura que los socialistas ahora "tienen una patata caliente que deben solventar porque si entonces tenían soluciones para rebajar el precio de la luz, las deben aplicar ahora y no lo están haciendo".

Asimismo, considera que el partido liderado por Pedro Sánchez va a tener un fuerte problema si no apoya esta comisión de investigación porque "no está dando ninguna solución" para solucionarlo: "Es más, la subida de la luz no sólo es fuerte ahora, sino que lo va a seguir siendo con un proceso inflacionista galopante en los próximos meses".

El informe de la CNMC

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia aseguró este miércoles que algunas comercializadoras están facturando a sus clientes hasta un 30% más de lo que deberían en concepto de término de energía medio tras la entrada en vigor de la nueva tarifa eléctrica el pasado 1 de junio.

Respecto al sobrecoste detectado por Competencia, el organismo regulador ha explicado que hay "casos puntuales" de algunas comercializadoras de energía que "además de la variación en el componente regulado (peajes), han incluido un incremento en el coste de la energía".

Sin embargo, asegura que la gran mayoría de las comercializadoras de energía "han trasladado adecuadamente" la variación en los nuevos peajes eléctricos a los contratos de suministro existentes antes del 1 de junio.

La CNMC ya ha solicitado a las comercializadoras que han cometido dichas infracciones regularizar los contratos de sus clientes "de forma que incluyan los precios correctos", además de informar "de manera transparente" a los consumidores.