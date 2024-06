Tres millones de vehículos en nuestro país no pasan la ITV

En nuestro país el conjunto del parque automovilístico asciende a unos 39 millones de vehículos, de los cuáles 31 millones tienen menos de 25 años. Según datos de la DGT recogidos por un informe elaborado por Informes Mecánicos, empresa que se dedica a las revisiones precompra de coches de segunda mano, más de tres millones de vehículos no tienen en vigor la ITV, de los cuáles la mitad son turismos. Se trata de vehículos que no han actualizado esta inspección técnica o no se ha tramitado su baja administrativa.

Por Comunidades Autónomas, Baleares (16,7%) es la región que registra un mayor número de vehículos sin ITV, seguido de la Comunidad Valenciana (12,3%) y Cataluña (115), mientras que en la otra cara de la moneda, las CC.AA con un menor porcentaje de vehículos en esta circunstancia; Madrid (7,1%) o Navarra (7,5%).

Sin embargo, las cifras recogidas por la DGT no tienen en cuenta todos aquellos vehículos de más de 25 años, que en España son cerca de 8 millones. Y es que son precisamente estos vehículos los que suponen un mayor número de coches que no pasan la ITV, porque como recuerda, Guillermo Megás, director general de la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos, el coste de las reparaciones acostumbra a ser más elevado que el propio valor del vehículo.

Crece en los últimos años el número de vehículos que no pasa la ITV

Desde la patronal de las inspecciones de vehículos, recuerdan, que ateniéndonos a las cifras que proporciona el Ministerio de Industria y Turismo y la DGT, hay un 34% del total de vehículos que deberían haber pasado la ITV el año pasado y no lo hicieron. Una cifra que ha ido creciendo desde 2017, cuando estos porcentajes se situaban en torno al 26%.

Más allá de estos datos, desde la Asociación que aglutina a las empresas encargadas de realizar estas inspecciones técnicas, ponen el foco en resaltar el riesgo de tener vehículos circulando en nuestro país, sin cumplir con unos estándares mínimos de seguridad. Por eso, reclaman a la UE que insista a los estados miembros que adopten medidas que sirvan para asegurar que todos los vehículos cumplen con las medidas de seguridad vial y medioambientales exigidas para poder alcanzar el objetivo de cero víctimas en 2050.

650.000 sanciones al año por circular sin la ITV

Desde la Dirección General de Tráfico precisan que una cosa es contabilizar el número de vehículo, del parque total en nuestro país, que no ha pasado la ITV, y otra muy diferente es poder llevar un registro sobre cuantos de estos vehículos circulan actualmente por las carreteras españolas. Sobre todo, porque recuerdan desde la DGT, que muchos de estos vehículos, principalmente los más antiguos quedan abandonados.

Lo cierto, es que circular sin haber superado la ITV constituye a día de hoy el segundo motivo de infracción que más multas conlleva en nuestro país, colocándose por detrás de las multas por exceso de velocidad. Y es que cada año, la DGT interpone más de 650.000 sanciones a conductores que circulan con un vehículo que no ha superado la inspección técnica.