Tensión en el Gobierno por la reforma del subsidio por desempleo: Díaz carga contra el 'número dos' de Calviño

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, trasladó este sábado su "sorpresa" ante las palabras del secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, que dijo que no quieren "subsidiar el paro sino crear 350.000 empleos", y aseguró que le provoca una "enorme tristeza" oír hablar a miembros del Gobierno de "subvencionar a las personas desempleadas" porque le "recuerda al lenguaje de la derecha y del PP".

Así lo trasladó en declaraciones a los periodistas antes de reunirse, en su condición de líder de Sumar, con representantes de Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife, WWF y Amigos de la Tierra, en respuesta a las palabras del 'número dos' de la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, en una entrevista con 'El País'.

Yolanda Díaz subrayó que "afirmar que una persona que cobra un subsidio de 480 euros al mes no trabaja porque no quiere es propio de las políticas de la derecha" e insistió en que "no es científico que recortar subsidio por desempleo permita crear 350.000 empleo".

La líder de Sumar quiso trasladar a las personas en desempleo que les van a "defender" y que no comparten las "lógicas neoliberales de la derecha", que busca "castigar a los parados". Además, señaló que esta lógica "no es propia de un Gobierno progresista".

Asimismo, apuntó que "no solamente no vamos a recortar prestación y subsidio por desempleo, sino que van a "mejorarlo", mediante la ampliación de la cuantía y la eliminación de disfuncionalidades.

Además, recalcó que Economía "se ha opuesto a todas y cada una de las medidas esbozadas por Trabajo", entre las que se encontrarían la subida del salario mínimo, la reforma laboral, la ley 'rider' o las medidas protección de trabajadoras del hogar, en definitiva, "a las que hacen que España sea un país mejor".

Preguntada por el acuerdo para subir el salario mínimo, señaló que "hay margen para alcanzar el acuerdo" entre sindicatos y patronal y les pidió a los agentes sociales "que den lo mejor de sí mismos" porque "el hecho de alcanzar un acuerdo para seguir mejorando la vida de la gente y hacer políticas públicas para reducir desigualdad" es "tener compromiso de nuestro país".