Qué mutualistas tienen derecho a la devolución de cuotas en la declaración de la Renta

El impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) no estuvo vigente en España hasta el año 1979, por lo que los trabajadores que cotizaron a las mutualidades laborales entre los años 1967 y 1978 no abonaron este impuesto. Sin embargo, cuando entro en vigencia el IRPF se incluyó una deducción para las prestaciones provenientes de las mutualidades y de la seguridad social, de la que no se vieron beneficiados estos trabajadores y que tendrían que tributar al recibir la pensión de jubilación, que sí que tributa completamente.

Así, según indica el Instituto BBVA de Pensiones, los empleados que cotizaron a las mutualidades laborales entre los años 1967 y 1978 tienen derecho a la devolución de las cuotas abonadas que no fueron susceptibles de reducción en IRPF. Así lo estableció la Sentencia del Tribunal Supremo (STS 255/2023, de 28 de febrero de 2023) sobre mutualistas en el IRPF, que reconoció a los pensionistas que cotizaron a la Mutualidad Laboral de la Banca, el derecho a disfrutar de una reducción fiscal del 25%, por sus cotizaciones entre 1967 hasta el 31 de diciembre de 1978 (es decir, solo tributará un 75% de esa parte de la pensión).

No obstante, hasta la declaración de la renta de 2023 esos trabajadores podían solicitar esta devolución a través de un único trámite, procedimiento que ya no es posible realizar debido a los últimos cambios aprobados.

Suspendidas las solicitudes no tramitadas

La Agencia Tributaria suspendió, el pasado 22 de diciembre de 2024, la tramitación de las solicitudes de devolución del IRPF a mutualistas que no habían sido abonadas o presentadas en esa fecha. De esta manera, han quedado sin efecto todas las solicitudes correspondientes a los ejercicios de 2022 y anteriores que no estuvieran prescritas, afectando a aquellos contribuyentes que esperaban recuperar cantidades retenidas en ejercicios pasados. Además, el organismo ha modificado el formulario de reclamación y ha eliminado la opción de reintegro en un único pago.

El modelo pasa a ser año a año

A partir de 2025, los contribuyentes solo podrán solicitar la devolución año a año, a través de un trámite en la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria durante el plazo voluntario de presentación de la declaración del IRPF.

El calendario establecido es el siguiente: