Por qué Hacienda todavía no me ha devuelto el dinero de la renta: estas pueden ser las causas

Aunque la Agencia Tributaria suele empezar a realizar los ingresos a partir de dos días después de que arranque la campaña, este intervalo de tiempo puede ser mayor.

La declaración de la Renta ha salido a devolver, pero aún no han ingresado el dinero en la cuenta corriente ¿existe motivo para preocuparse? ¿puede deberse a algún tipo de fallo?

Plazos de Hacienda

La Agencia Tributaria suele empezar a hacer las devoluciones dos días después de empezar la campaña de la Renta. Por norma general, todos los contribuyentes con resultado negativo deberían empezar a recibir el dinero dos días después de presentarla. Eso sí, no siempre se cumplen estos plazos.

El fisco tiene un plazo de medio año para saldar sus cuentas

Cuando se trata de importes altos, sí que es cierto que Hacienda suele tardar más tiempo en abonar el pago. Recordemos, que el primer paso es que se realicen las comprobaciones necesarias y ver que el borrador está cumplimentado correctamente.

Si Hacienda sobrepasa el límite de seis meses para devolverle el dinero es probable que sea por un motivo.

La razón más habitual por la que una devolución se retrasa es porque Hacienda está comprobando los datos de su declaración. Esto ocurre generalmente cuando incluye datos diferentes de los que la Agencia Tributaria disponía y debe confirmar que todo es correcto.

Cómo comprobar el estado de la declaración

Aunque el contribuyente no puede hacer nada para acelerar el proceso, sí se puede comprobar el estado de su declaración para saber si sigue el curso habitual o hay alguna incidencia.

Para saber en qué estado se encuentra la devolución de nuestra declaración de la renta, la Agencia Tributaria pone a disposición de los contribuyentes un servicio a través de su web al que se puede acceder mediante certificado electrónico, a través de nuestra Clave PIN o con el número de referencia de nuestro borrador.

Los mensajes que puede encontrarse el contribuyente son:

" Su declaración se está tramitando ": La Agencia Tributaria ha recibido la declaración, pero todavía no ha iniciado la revisión.

": La Agencia Tributaria ha recibido la declaración, pero todavía no ha iniciado la revisión. " Su declaración está siendo comprobada ": Hacienda está comprobando que los números y los datos aportados son los correctos.

": Hacienda está comprobando que los números y los datos aportados son los correctos. "Su declaración ha sido tramitada por los órganos de Gestión Tributaria": Hacienda ya ha terminado de revisar todos los datos de tu declaración, y sólo le queda dar la orden para ingresar la devolución en tu cuenta bancaria.

No obstante, por mucho que consulte su declaración no conseguirá que el proceso se acelere. En definitiva, no queda otra que tomárselo con calma.

Si no existe ninguna incidencia, la Agencia Tributaria le devolverá el importe de la Renta sin tener que hacer ningún trámite extra más allá de presentar la declaración.