Primera huelga en el sector de la banca en 40 años: reclaman un acuerdo salarial justo

Es la primera huelga en el sector de la banca en 40 años. la causa es el desacuerdo salarial. Los sindicatos plantean una subida mayor a la que plantea la AEB, la Asociación Española de la Banca. La huelga de 24 horas tiene un seguimiento por encima de un 75% y desde CCOO, UGT y FINE la consideran un éxito absoluto.

"Tenemos provincias enteras de algunas marcas completamente cerradas. La repercusión va en función del hartazgo que tienen las plantillas y de la falta de solución que está dando la patronal de la banca a las expectativas y peticiones de un incremento salarial acorde a los beneficios que tiene el sector" cuenta Victoriano Miravete, secretario federal del sector financiero en UGT, a Onda Cero.

¿Qué piden los sindicatos?

"Exigimos al Banco Santander, BBVA, Banco Sabadell, Bankinter, Deutsche Bank y resto de entidades de AEB que escuchen el mensaje principal que han transmitido sus plantillas: que quieren un convenio, como mínimo, como el que han firmado las patronales de Ahorro y Cooperativas de Crédito. Con incrementos salariales justos y que se apliquen a toda la plantilla, no de forma discrecional a criterio de las direcciones" expone Comisiones Obreras en su comunicado.

Quieren un acuerdo similar al sector de ahorro o rurales y cooperativas de créditos. Un acuerdo que cerraron en los últimos 10 días donde cualquier incremento que se pacta es percibido por los trabajadores. La AEB les ofrece un incremento salarial de un 2,5% al año, un 10% en cuatro años y no un 11% en tres años como se ha pactado en Ahorro y Cooperativas de Crédito; la última oferta de la AEB reflejaba un 1% de incremento adicional según IPC y ningún pago único adicional para este 2024 mientras los sindicatos reclaman una subida de un 3%.

"Lo que no puede ser es que en este convenio se practique la absorción y compensación, lo que hace que entre un 75 y un 80% de la plantilla no vean incrementado su salario real. En un contexto de esos beneficios, donde además se jactan en las juntas de accionistas que este año 2024 va a ser mejor y el año 2023 fue récord. No tiene sentido que las plantillas no perciban ese beneficio en su retribución real" denuncia Victoriano Miravete en Onda Cero.

En búsqueda de un acuerdo

Ahora mismo no hay fecha concreta para volver a la mesa de negociación. La última fue ayer y los sindicatos quieren ver con este día de huelga la repercusión y la percepción que toman las patronales de lo descontentas que están las plantillas.

Entendemos que dentro de unas semanas tendremos alguna reunión y esperamos tener un acercamiento posibilista para llegar a un acuerdo y no lo que nos presentaron ayer que fue básicamente un bofetón

Si no hay acercamiento habrá más convocatorias de huelga, según adelanta el secretario federal del sector financiero en UGT a Onda Cero. "Vista la mecánica en la que está entrando la patronal. UGT y resto sindicatos somos sindicatos negociadores y nuestro máximo interés es que las plantillas recuperen poder adquisitivo que están perdiendo. No podemos aceptar condiciones tan a la baja como a planteado la patronal en este convenio. Mientras haya soluciones reales y buena voluntad por parte de la AEB...estamos dispuestos a hablar, otras cosas es que lo que se ponga encima de la mesa sea adecuado" puntualiza.