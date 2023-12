Podemos se suma al choque Díaz-Calviño por el impuesto a la banca y pide que aumente "sustancialmente"

El impuesto a la banca ha provocado un nuevo roce en el seno del Consejo de Ministros entre las dos vicepresidentas del Gobierno: Nadia Calviño y Yolanda Díaz.

La semana pasada, Calviño apuntaba a la idoneidad de actualizar el gravamen extraordinario a la banca puesto que el "escenario ha cambiado" respecto a los tipos de interés.

"Me parece que es el momento de revisar y ver si hay que ajustar algunos los parámetros en el nuevo escenario en el que estamos, en el que ya no hay esa subida tan rápida de los tipos de interés y esa subida tan rápida de los precios de la energía. Tenemos que ver si esos dos impuestos hay que hacer algún ajuste o no", subrayó la vicepresidenta.

Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo ha advertido al PSOE de que el impuesto a la banca y las energéticas se debe mantener ya que forma parte del acuerdo de gobierno entre los socialistas y Sumar. Además, en su intervención en la presentación oficial de la promotora de Sumar Galicia este fin de semana, Díaz respondió a Calviño que "las circunstancias no mudaron" y estas empresas se siguen "forrando".

Podemos se une a la disputa y pide que se aumente el impuesto

El exsocio de Gobierno del PSOE ha sido el último en unirse a la disputa por el impuesto a la banca y ha pedido directamente a Nadia Calviño que el gravamen aumente "de forma sustancial" y sea permanente.

Así lo ha explicado el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, quien defiende esta subida por los beneficios "desorbitados" que los bancos han registrado en los últimos meses.

Fernández ha hecho esta petición en el marco de la reunión de Calviño con las patronales bancarias y el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, para valorar el cumplimiento de los Códigos de Buenas Prácticas asumidos por el sector.

"Lo que la vicepresidenta primera debería trasladar a esa patronal bancaria es que el impuesto a la banca debe ser estructural, debe ser permanente y ha de incrementarse de forma sustancial ante los beneficios exorbitados que sigue teniendo la banca en este país", ha defendido Fernández en rueda de prensa.

El portavoz ha recordado que entre enero y septiembre las cinco principales entidades bancarias de este país (Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Bankinter) han tenido unas ganancias por encima de los 19.760 millones de euros, un 24% más de lo que obtuvieron durante el mismo periodo del año anterior.

Teniendo en cuenta que el año pasado estas entidades cerraron el año con 20.800 millones de euros de beneficio conjunto, Fernández cree que "todo parece indicar" que este ejercicio van a superar esas ganancias. Esto es lo que lleva a creer a Podemos que sea "fundamental" que el tributo, además de hacerlo permanente y estructuralmente, se incremente "sustancialmente".

Fernández defiende que no se puede permitir que "mientras que la ciudadanía tiene que abrocharse y ajustarse el cinturón, la banca siga teniendo beneficios exorbitados". Además, el portavoz opina que si España quiere profundizar en las transformaciones que necesita el país y si se quiere luchar contra la desigualdad, es "fundamental" que "quien más tenga, más aporte".

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, también se ha pronunciado en redes sociales defendiendo medidas "valientes" y no "cosméticas", Para ello, ve necesario subir el impuesto a la banca y "topar" las hipotecas.