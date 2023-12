Las personas mayores no pagarán comisiones en la retirada de efectivo

Las personas mayores no abonarán ninguna comisión por la retirada de efectivo en ventanilla. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha reconocido que la mayoría de las entidades financieras ya no cobran comisiones a las personas mayores por este servicio, pero aun así, añade la responsable de Economía, cree conveniente que exista una protección legal para garantizar que ningún banco cobre a ningún mayor o discapacitado.

En el encuentro entre Calviño y el sector financiero también se ha hablado de la inclusión financiera en el ámbito rural. Se ha analizado que la banca ha desplegado diversas fórmulas para ofrecer servicios financieros físicos en cerca de 200 localidades de mas de 500 habitantes, lo que, en total, alcanza a 200.000 habitantes.

Por último, Nadia Calviño espera que la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, proyecto orillado por los procesos electorales, se ponga en marcha, finalmente, en 2024.

Ayudas a hipotecados vulnerables

Además, el Gobierno eleva finalmente a 37.800 euros el baremo de renta máxima de los beneficiarios del Código de Buenas Prácticas, desde los 29.400 actuales. Entre las novedades también el cambio de hipoteca de variable a fija y mixta será gratis para todos los usuarios.

Se mantiene la ampliación de crédito hasta 7 años, la congelación de la cuota de 1 año y se suprimen las comisiones por amortización anticipada del préstamo. La decisión se ha tomado por unanimidad en el encuentro mantenido esta mañana entre el Gobierno, el Banco de España y la patronal bancaria AEB.

La ministra de economía Nadia Calviño quiere dejarse los deberes hechos antes de irse al BEI, al Banco Europeo de Inversiones en enero. En rueda de prensa ha asegurado que el objetivo que persigue el Gobierno es que las ayudas a los hipotecados en apuros lleguen a más usuarios.

Nadia Calviño espera que 100.000 personas más se beneficien con la ampliación. Hasta junio solo un 9% de solicitudes han sido aprobadas, el 50% están pendientes de resolución. El banco de España ha avanzado en esta reunión que se han presentado ya cerca de 55.000 peticiones.

El Banco de España y la patronal bancaria AEB no ven necesaria la ampliación por la buena marcha de la economía, pero asegura que están preparados para afrontar el cambio. "El sector cumple para no dejar a nadie atrás", subraya María Abascal, directora general de la patronal bancaria, que pide, eso sí, que el Plan tenga un marco seguro, predecible y estable y que no sufra nuevas modificaciones durante su vigencia. Además, se ha acordado que no se pueda cobrar a las personas mayores por sacar dinero en efectivo.

La nueva norma se aprobará en Consejo de Ministros antes de que acabe el año.

Nadia Calviño asegura que no hay novedades y se remite a lo que está previsto en las leyes de los dos impuestos y en el acuerdo de Gobierno. "Mis palabras han sido las mismas que han dicho otros representantes del gobierno a lo largo de todo este tiempo".

En cuanto a la supresión o no de las medidas de choque por la inflación, asegura Calviño que aún están en fase de estudio, con trabajos técnicos, y que tomaran una decisión antes de que acabe el añ