Óscar Puente critica que hay ciudades que no multan en las Zonas de Bajas Emisiones: "Es muy poco serio"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha criticado este jueves que hay ciudades en España que implantan Zonas de Bajas Emisiones y, en cambio, no sancionen a aquellos usuarios que no respetan la normativa: "Es muy poco serio esto", ha afirmado.

"Este es un país en el que, de repente, es ideológico hasta el aire que respiramos. Que no, que este es un problema de salud pública y es un problema de contaminación ambiental, que nos estamos jugando como planeta, que esto no tiene ideología, que los pulmones son iguales, los de izquierdas y los de derechas", ha manifestado en un desayuno organizados por Nueva Economía Fórum.

En este sentido, el ministro ha argumentado que ya "hay datos científicos" que constatan que hay "muchas muertes al año, en muchas ciudades" de España y del mundo como "consecuencia de la contaminación atmosférica". "No juguemos con la salud", ha subrayado, al tiempo que ha añadido que no ve "este debate tan encarnizado en Europa".

Reinviersión en avances en movilidad sostenible

Además, Puente ha lamentado que en España se estén revirtiendo avances conquistados en materia de movilidad sostenible. "En el momento en el que tú haces un carril bus o construyes un tranvía, a nadie se le ocurre decir: 'no, esto lo voy a quitar'. Esto está pasando en España y esto es un disparate".

De este modo, ha avisado de que hay "un riesgo real" de tener que devolver a Europa 1.500 millones de euros de los fondos vinculados a las zonas de bajas emisiones. Así se ha mostrado partidario de realizar "una especie de rating" relativo a las acciones que desarrolla cada ciudad. "¿Quién está innovando? ¿Quién apuesta por nuevas líneas? ¿Quién apuesta por renovar la flota y electrificarla? ¿Quién le da prioridad al transporte?", ha planteado, al tiempo que ha añadido que "algunos" tienen la "mentalidad" de que el autobús es para los pobres. Así, ha dicho que se va a "penalizar" a los ayuntamientos que no trabajen en pro de la movilidad sostenible.

La calidad en el transporte público

De este modo, Óscar Puente ha defendido que hay que situar el transporte público "entre las primeras opciones de la ciudadanía" y eso se hace apostando por la calidad. "Frecuencias, comodidad, confort, modernidad, facilidad en el pago, intermodalidad", ha detallado.

Preguntado por su polémica reflexión en la que vinculaba feminismo y movilidad, el ministro ha señalado que es la típica frase que "sacada de contexto llama la atención" y ha insistido: "Lamentablemente nuestras ciudades están pensadas para hombres de mediana edad desde el punto de vista de la movilidad. No está pensada para personas con dificultades de movilidad, para personas que se mueven en transporte público, para personas que mueven a los niños, que en nuestra sociedad, en su mayoría, siguen siendo mujeres".

"Las mujeres se mueven más de forma sostenible que los hombres, pero están relegadas a la hora de diseñar los sistemas de movilidad".

"Cuando digo que la movilidad sostenible es femenina lo que hago es referirme al modelo de movilidad que ya existe en las ciudades. Las mujeres se mueven más de forma sostenible que los hombres, pero están relegadas a la hora de diseñar los sistemas de movilidad", ha manifestado.

Ampliación del puerto de Valencia

Respecto a la ampliación del puerto de Valencia, Óscar Puente ha afirmado que "los problemas medioambientales, que no se pueden ocultar", derivados de la construcción de dicha infraestructura ya se crearon" y ha añadido que no los va a originar esta nueva operación. "No hay un daño añadido", ha asegurado, al tiempo que ha agregado que se han invertido 30 millones de euros en las playas de El Saler.

"La operación, desde el punto de vista medioambiental, es una operación impecable y esto es un mensaje que quiero lanzar de tranquilidad, porque yo creo que en esto hay cierta sobreactuación medioambiental", ha declarado.

Finalmente, en cuanto a la influencia que ha tenido Puente en el nombramiento de Ana Redondo, como ministra de Igualdad, ha señalado que "las mujeres siempre cargan con el estigma de que algún hombre las ha tenido que patrocinar". "Si no las han patrocinado, no han podido llegar por ellas mismas", ha lamentado. Así, ha dicho que su "único mérito" ha sido convencer a Redondo, no al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.