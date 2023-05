La oferta de viviendas en alquiler se desploma y los inmuebles son más caros

Un 28% de las personas mayores de 18 años ha realizado alguna acción relacionada con la demanda de vivienda en los últimos doce meses, ya sea en el mercado de alquiler o en el de compra. Son cuatro puntos menos que hace un año y se debería al freno que supone la subida de tipos de interés y el alza de los precios de los inmuebles para adquirir y las viviendas en alquiler, que son pocas y más caras. Es una de las conclusiones del informe "Radiografía del mercado de la vivienda 2023", realizado por el portal inmobiliario Fotocasa.

La caída de actividad para adquirir una vivienda se debe, según la directora de estudios de Fotocasa, Maria Matos "al endurecimiento de las condicioesn hipotecarias por la subida de tipos". Y si en la compra hay freno, la caída es mayor en el mercado del alquiler ya que "nunca había habido tan poca oferta y con precios que no paran de subir".

Los jóvenes expulsados del mercado de alquiler

Por edades, son los jóvenes entre 18 y 35 años los más activos en el mercado de la vivienda ya que su ciclo vital les lleva a emanciparse de sus padres. Pues bien, en estos últimos seis meses su actividad ha caído en más del 10% "ya que se encuentran expulsados de poder acceder a alquiler asequible".

El perfil medio de la persona que busca alquiler es mujer de 27 años y con un nivel socioeconómico bajo-medio con ingresos entre 1.000 y 1.500 euros. Y pese a esta situación, el 70% de los jóvenes encuestados por este portal inmobiliario desean ser propietarios de una vivienda a medio/largo plazo.

España es un país de pequeños propietarios

En nuestro país, el 80% de los propietarios de una vivienda tiene tan solo una en propiedad, el 16% dos residencias y apenas un 4% tiene más de tres inmuebles. La amplia mayoría de los que tiene dos viviendas en propiedad la usan como segunda vivienda. La impresión generalizada es que está aumentando las ventas en detrimento de ponerlo en alquiler. La mitad de los encuestados, más de 5.000 personas que interactúan en el mercado inmobiliario, prefieren vender ante "la problemática que le puede suponer el alquilar, con problemas de impagos, malas experiencias con inquilinos etcétera".

Los anuncios del Gobierno no solucionan el problema de acceso a la vivienda

Esta situación de fuerte tensión y falta de accesibilidad a vivienda asequible se debe a años de "déficit de vivienda social" y los anuncio del gobierno o la aplicación de la Ley de Vivienda no van a solucionarlo. Los inmuebles en manos de la Sareb están situados en zonas con poca demanda y las futuras viviendas sociales a construir en terrenos cedidos por el Ministerio de Defensa tardarán en hacerse efectivas. Con licitaciones, construcción y su entrega a particulares como muy pronto estarían en 2027, si no hay problemas. Y respecto al anuncio de 100.000 viviendas sociales, es bien acogido por el sector pero no soluciona el problema inmediato del mercado ya que "se necesitaria 2,5 millones de viviendas en alquiler para poder responder a la demand que hay actualmente".