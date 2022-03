El motivo por el que el Banco de España recomienda pedir copia cuando pagamos con tarjeta

LEER MÁS Alerta de estafa: cuidado si recibes este mensaje relacionado con Correos que puede robar tus datos bancarios

Las innovaciones tecnológicas y la pandemia han popularizado y extendido el pago con tarjeta y otros métodos contacless. Las ventajas son evidentes, mayor comodidad y no tener necesidad de llevar dinero en efectivo. El procesos se ha hecho tan habitual que lo hacemos casi de manera automática. Acercamos nuestro dispositivo de pago al datáfono y pagamos. En caso de que la transacción sea de más de 50 euros tendremos que introducir nuestro PIN, si es menor, el pago se realizará directamente.

Cuando realizamos el pago, siempre o casi siempre escuchamos la misma pregunta por parte del comerciante "¿Desea copia?". Casi siempre la respuesta es que no, por el hecho de que no la necesitamos y así ahorramos llevarnos un papel que no vamos a utilizar. El Banco de España ha lanzado una advertencia sobre esta costumbre que hemos adquirido de pagar de forma casi automática.

El motivo para pedir la copia

La entidad ha detectado un aumento del número de estafas en el pago a través de datáfonos. El hecho de que paguemos y en muchas ocasiones ni nos fijemos en la cantidad que marca el terminal, hace que en algunas transacciones nos quieran engañar inflando la cantidad. Por ese motivo, aconseja que siempre pidamos la copia del pago ya que en caso de que haya habido algún tipo de error intencionado o no, nos ayudará a poder reclamar nuestro dinero. Además, si de antemano señalamos que queremos la copia, hará que si el cobrador tiene intención de estafar, se lo piense dos veces ya que tendremos la prueba del delito.

El Banco de España advierte que "puede que a veces actúes de forma automática y ni mires lo que te cobran", por eso recomienda que más allá de la copia, nos fijemos en la cantidad que nos están cobrando y que en caso de que sea posible tengamos los pagos conectados con la APP de nuestra entidad bancaria para que nos lleguen SMS o alertas cada vez que pagamos con tarjeta.