Las medidas anticrisis que decaerían si Junts vota en contra de los decretos del Gobierno

El partido liderado por Carles Puigdemont ya ha confirmado al Gobierno que no votará a favor de los decretos que se presentarán mañana miércoles en el Congreso de los Diputados. No obstante, el número tres del PSOE, Santos Cerdán, aclaró que siguen negociando y esperan llegar a un acuerdo.

Por su parte, el Partido Popular no apoyará estos tres decretos porque entienden que "el primer partido de España, no puede ser el último recurso de Pedro Sánchez". No obstante, Núñez Feijóo ha aclarado en la entrevista con Carlos Alsina en Más de Uno que si el Gobierno introduce sus propuestas en el decreto de las medidas anticrisis podrían abstenerse.

Además, Podemos también amenaza con tumbar otro de los decretos, el presentado por Yolanda Díaz sobre el subsidio de desempleo. La formación morada ha confirmado que su apoyo al decreto anticrisis está condicionado a que se topen alquileres y alimentos. Consideran además que las medidas para el desempleo suponen un recorte para los mayores de 52 años.

¿Cuáles son las medidas que decaerían si no se aprueban los decretos?

El IVA de los alimentos

Una de las medidas que está en riesgo de caer si no se aprueba el decreto anticrisis es la rebaja del IVA del 4% al 0% en los alimentos de primera necesidad. La leche, el pan, los huevos, las legumbres o las verduras verían incrementado su precio. Además, en este momento existe una rebaja del IVA del 10% al 5% en el aceite y las pastas.

El IVA de la luz y el gas

El Gobierno anunció que el IVA de la luz se mantendrá al 10% durante el 2024, algo que dejaría de suceder si no se aprueba su prórroga. En cuanto al gas, el decreto dice que entre enero y marzo subirá del 5% al 10% del IVA y a partir de abril regresará al 21%. En caso de que Junts y Podemos se opusiesen a votar a favor de los decretos, ambos impuestos regresarían al 21% inmediatamente.

Revalorización de las pensiones

El Gobierno reprocha a socios y oposición que pongan en peligro el denominado "escudo social" anticrisis, ya que, entre otras cuestiones, quedaría sin efecto la subida del 3,8 por ciento para las pensiones contributivas.

Descuentos en el transporte

Pedro Sánchez anunció la prórroga de los descuentos en el precio del transporte a partir de este mes de enero. Incluso, algunas comunidades han mantenido esta medida. La bonificación del 30% del Gobierno y lo aportado por cada autonomía dejaría de estar en vigor.

Prohibición de los desahucios

El decreto anticrisis que presenta el Gobierno en el Congreso de los Diputados también incluye la prohibición de ejecutar desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional. Esta medida se incluyó tras el acuerdo entre el Gobierno y EH Bildu.

Además, dentro del decreto 'ómnibus' también están contempladas las medidas de ayuda a las familias hipotecadas.

Impuesto a la banca y a las energéticas

Dentro del decreto de medidas anticrisis está incluido el impuesto a la banca y a las energéticas. Actualmente, este impuesto grava al 4,8% los intereses y comisiones de las entidades que desarrollen sus actividades en España.

Comisiones bancarias en ventanilla

El Gobierno incluyó que se eliminase la comisión por retirar efectivo en ventanilla a las personas mayores y personas con discapacidad. La decisión final del Gobierno se produjo gracias al programa 'Hablando en plata: ciudadanos de segunda', presentado por Sonsoles Ónega junto a Alberto Chicote, que dio a conocer un caso en que una entidad financiera hacía efectivo el cobro de una comisión por una operación en ventanilla.

Reforma del subsidio de desempleo

De no prosperar el decreto propuesto por el Gobierno, tampoco se produciría la subida del subsidio por desempleo y su extensión a nuevos colectivos.