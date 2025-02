El máximo de dinero que debes cobrar para poder pedir el ingreso mínimo vital

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una prestación económica que ofrece el Gobierno de España para garantizar un nivel mínimo de ingresos a las personas o familias en situación de vulnerabilidad económica. Fue aprobado por Real Decreto-ley por primera vez en mayo de 2020 y según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), el IMV alcanzó en diciembre de 2024 a 2.050.000 personas, que conviven en 674.000 hogares.

¿Cómo funciona el Ingreso Mínimo Vital?

1. Complemento de ingresos: el IMV no sustituye otros ingresos del hogar, sino que complementa los recursos existentes hasta alcanzar un umbral económico mínimo, que varía según el número de miembros de la unidad familiar.

2. Umbrales de renta y patrimonio: para recibir esta ayuda, los solicitantes deben cumplir con ciertos límites de ingresos y patrimonio, establecidos anualmente por la Seguridad Social.

3. Compatibilidad: el IMV es compatible con otros ingresos, como salarios o prestaciones sociales, siempre y cuando no superen el límite establecido

¿Quién puede solicitarlo?

El IMV está destinado a:

Personas mayores de 23 años (o mayores de 18 años con hijos a cargo), siempre que no reciban ingresos suficientes.

Familias con menores a su cargo, independientemente de su estructura (monoparentales, biparentales, etc.).

Residentes en España que lleven al menos un año viviendo de forma continua en el país.

Quienes estén en situación de vulnerabilidad económica, es decir, por debajo del umbral mínimo de ingresos, determinado según su unidad de convivencia.

Para consultar toda la información referente a los requisitos para solicitar el IMV puedes visitar la página web de la Seguridad Social.

El importe del Ingreso Mínimo Vital

El gran objetivo del IMV es proporcionar estabilidad económica básica a los hogares más necesitados, pero no todos los hogares son iguales. De esta manera, la cuantía del Ingreso Mínimo Vital no es la misma para todos los beneficiarios. No recibe lo mismo una persona que vive sola, que una familia monoparental con hijos, por ejemplo, o una familia numerosa. Los requisitos que se tienen en cuenta a la hora de establecer la cantidad del IMV son:

Tamaño del hogar: es más alto para familias numerosas o monoparentales.

Ingresos existentes: cuanto menores sean los ingresos actuales del solicitante, mayor será el complemento del IMV.

De esta forma, en 2024 la cuantía mínima ha sido de 604,21 euros al mes, en 2025 será de 658,59 euros al mes, lo que supone un incremento anual de 652,55 euros, pasando de 7.250,52 euros a 7.903,07 euros.

Por otro lado, la cuantía máxima (la que reciben las familias numerosas o con menores a su cargo) en 2024 fue de 1.243,03 euros al mes y en 2025 será de 1.355,90 euros al mes. Es la que más sube, ya que el ingreso anual pasa de 15.951,24 euros a 17.386,85 euros.

Un adulto solo: 658,59 mes / 7.903,07 año

Un adulto y un menor - 733,85mes / 10.274,08 año

Un adulto y dos menores- 903,21 mes /12.644,96 año

Un adulto y tres menores - 1.251,33 mes / 15.015,97 año

Un adulto y más de tres menores - 1.448,9 mes / 17.386,85 año

Dos adultos - 856,17 mes / 10.274,08 año

Dos adultos y un menor - 903,21 mes / 12.644,96 año

Dos adultos y dos menores - 1.251,33 mes / 15.015,97 año

Dos adultos y más de dos menores - 1.448,9 mes /17.386,85 año

Tres adultos - 903,21 mes/ 12.644,96 año

Tres adultos y un menor - 1251,33 mes / 15.015,97 año

Tres adultos y dos o más menores - 1.448,9 mes /17386,85 año

Cuatro adultos - 1.251,33 mes / 15.015,97 año

Cuatro adultos y un menor - 1.448,9 mes / 17.386,85 año

¿Cómo solicitar el IMV?

Existen dos modalidades para solicitarlo:

Online: a través de la sede electrónica de la Seguridad Social.

Presencial: en las oficinas de la Seguridad Social, pidiendo cita previa.

También puedes pedir ayuda a los Ayuntamientos y organizaciones sociales para realizar la gestión de la solicitud.