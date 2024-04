Hacienda no irá a por ti si vendes dos cosas en Wallapop: ¿quiénes tendrán que justificar sus operaciones?

Hace meses que Hacienda decidió poner el foco en plataformas como 'Wallapop', 'Vinted', 'Airbnb' o 'Mil Anuncios' tras detectar que había algunos perfiles que generaban muchas operaciones, con una cantidad razonable de dinero, pero que luego no se declaraba. En este caso, España no hacía otra cosa que trasladar la legislación que previamente había aprobado la UE, el pasado 24 de mayo.

El Consejo de Ministros aprobó en enero un real decreto, que trasladaba la ley comunitaria a nuestra legislación y que establecía que las plataformas digitales tenían un plazo para informar a Hacienda sobre aquellos usuarios que, o bien, habían hecho 30 ventas en un año, o bien, habían vendido por valor de 2.000 euros. Este lunes finaliza el plazo.

La mayor parte de los usuarios no tendrá que pagar impuestos

Lo cierto es que la inmensa mayoría de los usuarios no hace demasiadas operaciones, según nos cuenta Andreu Bové de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), que nos aclara que es importante diferenciar entre los usuarios que apenas hacen unas operaciones al año y los que utilizan estas plataformas de forma profesional. Y nos pone un ejemplo muy concreto: "estamos hablando de escenarios muy diferentes, entre el que vende un abrigo de su abuela, una operación y no hace mucho más en el año, o un fontanero, que ofrece sus servicios a través de una plataforma y que recurrentemente obtiene ingresos por esta actividad". Aquí es importante aclarar "cuándo se considera que es una actividad económica o profesional, o cuándo se está simplemente en una pura ganancia como particular", insiste Bové.

En el caso concreto de 'Wallapop', la plataforma estima que menos de un 1% de sus usuarios son susceptibles de alcanzar los límites de la directiva europea DAC7. Aquí es cierto que, por norma general, en cada venta no se mueve mucho dinero. Pero la cifra es mucho más elevada en plataformas como 'Airbnb' o 'Mil Anuncios' donde hay transacciones de coches o, incluso, casas.

En este sentido desde Aedaf reconocen que quizá se ha puesto mucho el acento en que esta medida afectaba, sobre todo a "plataformas (tipo 'Wallapop'), con una gran cantidad de usuarios, pero con unas ganancias muy pequeñas y donde no hay mucho 'jugo' para Hacienda" en vez de ponerlo en "otras plataformas donde las operaciones son de mayor importe y donde Hacienda tiene realmente mayor dificultad para obtener la información. En este sentido, ahora va a haber muchísima más transparencia".