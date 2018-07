Gordon Brown: "La educación actual necesita conocimiento, innovación y especializaciones"

El exprimer ministro británico Gordon Brown ha achacado el ascenso del nacionalismo a la creciente inseguridad y a los cambios masivos que han sacudido a las sociedad británica, al tiempo que ha afirmado que los líderes mundiales no han "gestionado bien la globalización".

El exjefe del Gobierno británico ha reclamado el fin de la soberanía absoluta, ya que no se puede gestionar un país "sin cooperar con otros", y ha explicado que el desafío es encontrar un equilibrio entre la autonomía de los países y que hay que poner en valor la importancia de compartir.

"Es anticuado pensar que puedes estar solo, es posible ser autónomo y tener una identidad bien reconocida y representada. Por eso hay que buscar nuevas organizaciones de representación", ha argumentado el exdirigente laborista en el Management & Business Summit 2015 que se está celebrando en Madrid.

"Siempre hay tensiones entre países vecinos y en Inglaterra y Escocia hemos tenido nuestros más y nuestros menos", ha afirmado Brown, quien ha trazado un paralelismo con la relación entre España y Cataluña, pero ha asegurado que estos sentimientos son más propios del siglo XIX que del año 2015.

Así, ha explicado que el referéndum escocés ha supuesto una fragmentación del voto, "algo que ha sucedido parecido en España con Podemos". Brown ha señalado esta fragmentación como una característica común en Europa y ha dicho que llega "paradójicamente" en un mundo que se supone que es cada vez mas cosmopolita y está más interconectado.

No obstante, ha vinculado estos movimientos a respuestas a la inseguridad del mundo globalizado y a "problemas que instituciones como el G20 no han sabido gestionar". Brown se ha mostrado muy crítico con el grupo de los países más influyentes y ha reivindicado que los líderes políticos tienen que demostrar que van a "gestionar la globalización para el bien de la ciudadanía". "No hemos hecho lo suficiente para que la economía global trabaje para las personas", ha concluido.

Brown ha realizado estas declaraciones en el foro empresarial MABS 2015 que contará durante este miércoles y jueves con la presencia de líderes internacionales y que organiza Atresmedia en el Palacio de Congresos de la capital española.

El expremier británico ha reinvidicado que una de las claves para adaptarse a una economia de futuro "que estará marcada por las clases medias globales" es invertir mas en I+D, así como apostar claramente por la educación.

El también exministro de Finanzas británico ha asegurado que hay que invertir bastante más del 5 por ciento del PIB para llegar al nivel de países como Finlandia. Además, ha señalado la relevancia de tener buenos maestros, profesores, buenos programas educativos que incluyan "no solo educación informativa pero también educación gratificante". "Hay que garantizar que la educación esta al nivel de estímulos de la economía" ha asegurado.