El Gobierno propone subir un 2% el sueldo a los funcionarios en 2022

El Gobierno ha citado a los sindicatos de Función Pública (CSIF, CCOO y UGT) para comunicarles el alza salarial de los funcionarios el próximo año que girará en torno al 2%, prácticamente el doble que la subida del 0,9% de este año. CCOO ha asegurado que no participará en una "farsa" de negociación.

La secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez, se reúne esta mañana con las organizaciones sindicales representativas en las Administraciones Públicas UGT, CSIF, CIG y ELA, con la ausencia de CCOO que ha criticado que no se trata de una auténtica negociación sino del traslado de una decisión ya adoptada.

A la reunión también asisten los directores gerentes de Función Pública de las Comunidades Autónomas y representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias.

El Gobierno estableció en su último Programa de Estabilidad remitido a Bruselas el pasado 30 de abril un incremento retributivo de los empleados públicos y de las pensiones en línea con la evolución de los precios a partir de 2022, y en los ejercicios de 2023 y 2024.

El aumento del 2% planteado por el Gobierno coincide con el que inicialmente se introdujo en el presupuesto del Congreso de cara a la subida salarial de los diputados. Sin embargo, la Mesa del Congreso aprobó el pasado 21 de septiembre su Presupuesto para 2022 eliminando por unanimidad la partida de 294.000 euros que había previsto para aumentar en un 2% el salario de los diputados.

No obstante, éste sí se aplicará al personal de la institución si finalmente los Presupuestos Generales del Estado de 2022 contemplan esa subida para todos los empleados públicos, como así ha propuesto el Gobierno.

En España hay alrededor de 2,6 millones de empleados públicos y desde el Gobierno dan por seguro que la subida será de más de un 2%, ya que la previsión de inflación contempla una inflación del 1,9%, si bien el impacto de la subida de los precios de la luz y otras materias están elevando la inflación más allá de las previsiones iniciales.

Los sindicatos, molestos

Los sindicatos están molestos con el Gobierno por las formas en las que se ha convocado la Mesa General. CCOO no ha asistido como acto de protesta, mientras que UGT y CSIF sí han acudido a la reunión. Los sindicatos no se conforman con este aumento porque no se ha logrado recuperar toda la pérdida de poder adquisitivo de los últimos años tras la congelación y las subidas escasas del salario.