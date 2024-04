El gobierno está trabajando para que TALGO siga en manos españolas

En un mundo el que cada vez se apuesta más por el transporte ferroviario, debido a los planes de descarbonización de la Unión Europea, contar con unos trenes que se adaptan a cualquier tipo de vía supone una ventaja competitiva notable. En el caso de la compañía española ferroviaria TALGO, ese es, precisamente, uno de sus puntos fuertes. Lo ha explicado hoy en un desayuno de Europa Press el ministro de Transportes, Óscar Puente.

Según sus palabras, se trata de una "tecnología de rodadura desplazable" que permite que un tren pueda ir, por ejemplo, desde Madrid a Asturias, aunque las vías sean de diferente tamaño, como ocurre en el túnel de Pajares. Algo que, según Puente, no se descarta que de hecho se pueda utilizar en muchos otros trayectos, como en el AVE hacia Extremadura, donde ya se ha construido línea de alta velocidad en territorio extremeño, pero donde no hay nada en el caso de Castilla-La Mancha. Si aquí se opta por esta opción, el trayecto podría entrar antes en funcionamiento, aunque no esté construida toda la vía en alta velocidad.

La tecnología de Talgo también tiene aplicación militar

Igual que hace falta trasladar pasajeros, también hace falta trasladar tropas por tren y eso es lo que convierte a esta tecnología en una "tecnología crítica", en palabras del ministro. Puente se ha referido este lunes a un reciente viaje a los países bálticos (frontera con Rusia) cuyos responsables ya le manifestaron que lo que les interesaba de esta tecnología es que permiten precisamente la "movilidad militar". Estamos, por tanto, ante una tecnología que "hay que proteger", según el ejecutivo.

El Gobierno trabaja para que se haga una contraopa con sello español

La empresa húngara Magyar Vagon lanzó el pasado 4 de abril una opa para adquirir el 100% de Talgo por un valor de 619,3 millones de euros. Desde entonces se especulaba sobre cuál iba a ser la respuesta del Gobierno español. El ministro Puente ha avanzado que el Ejecutivo está trabajando para alentar una contraopa, encabezada por empresarios españoles, para evitar que esta compañía (y todos sus avances) caigan en manos extranjeras.