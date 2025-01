El Gobierno decide esta tarde cuando se aprobará en Consejo de Ministros la reducción de la jornada laboral

El pasado 20 de diciembre el Ministerio de Trabajo llegó a un acuerdo con los sindicatos para reducir la jornada laboral a 37’5 horas. Un acuerdo que no firmó la patronal y que el Ministerio de Economía ha cuestionado en algunos sentidos, planteando una aplicación con carácter progresivo y un plan de acompañamiento a las pequeñas y medianas empresas. Tanto es así, que la vicepresidenta Yolanda Díaz y el ministro Carlos Cuerpo han mantenido desde hace semanas abiertas discrepancias sobre esta cuestión, llegando al punto que Díaz llegó a decir de Cuerpo que es “casi de mala persona” no estar a favor de la reducción de la jornada laboral.

Y es que el Ministerio de Trabajo ha defendido que se apruebe en Consejo de Ministros cuanto antes esta medida y que se mantenga el texto acordado con los sindicatos. De hecho, Yolanda Díaz llegó a acusar al Ministerio de Economía de estar bloqueando la aprobación de la reducción de la jornada laboral en el Consejo de Ministros. Una polémica que llevó a los dos protagonistas a reunirse hace unas semanas para discutir esta cuestión, acordando que sería este lunes cuando la Comisión Delegada de Asuntos Económicos (CDGAE) que se reúne con carácter periódico para decir algunas de las cuestiones y proyectos de Ley que se debaten en los Consejos de Ministros.

Así, esta tarde lo previsible es que esta Comisión decida qué día se aprobará en la reunión del Gobierno el Proyecto de Ley que comporta la reducción de jornada a 37’5 horas. Una medida que la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, quiere que se apruebe cuanto antes para que pueda iniciar su tramitación en el Congreso por la vía de urgencia, para que la medida pueda entrar en vigor a finales de este año 2025, tal y como se ha comprometido el Gobierno. De hecho, la vicepresidenta confía en que la reducción de la jornada laboral se pueda aprobar en Consejo de Ministros el próximo 11 de febrero.

Yolanda Díaz acusa a la patronal de estar en huelga en la negociación de la reducción de la jornada laboral

En un desayuno informativo organizado por Europa Press, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha vuelto a criticar la postura contraria de la CEOE sobre la reducción de la jornada laboral a 37’5 horas. Considera Díaz que la estrategia de la patronal hace que hoy esté desdibujada y que tenga un papel impropio en la sociedad, añadiendo que durante la negociación de la reducción de la jornada laboral que ha durado once meses no hicieron ninguna aportación: “Es la primera vez que me encuentro a una patronal española en huelga”.

Yolanda Díaz ha defendido la constitucionalidad de esta medida, frente a las argumentaciones de la CEOE que, apoyándose en una sentencia del Tribunal Constitucional de 1990, cuando los empresarios recurrieron las 40 horas semanales que se establecían en 1983. "Decir que el Gobierno de España lo que hace es inconstitucional es como señalar que tampoco es constitucional que subamos el salario mínimo o que las relaciones laborales no pueden estar reguladas por ley”, ha respondido la vicepresidenta del Gobierno.