El Eurogrupo asume que España no entregará en octubre un nuevo presupuesto para 2017

Los socios de la eurozona han asumido que el Gobierno en funciones no entregará el 15 de octubre el borrador de presupuesto para 2017 y que, como mucho, enviará un documento sin cambios con respecto al presupuesto de este año, según han señalado este miércoles fuentes comunitarias.

Los responsables de Economía de la zona euro (Eurogrupo) se reunirán este viernes en Bratislava (Eslovaquia), donde abordarán la situación fiscal en España y en Portugal, después de que las instituciones comunitarias decidiesen en ambos casos cancelar las multas por haber incumplido en 2015 el objetivo de déficit. España cerró ese año con un desvío del 5% del PIB, mientras que el objetivo era alcanzar un déficit del 4,2%.

Tras la cancelación de la sanción y los dos años extra otorgados a España para cumplir con el objetivo de reducir el desvío de las cuentas públicas por debajo del 3%, el Eurogrupo reclamó a las autoridades españolas que informasen el 15 de octubre sobre las medidas "efectivas" adoptadas para corregir el desfase, junto con la presentación del borrador presupuestario. Así, un alto funcionario comunitario ha señalado que su "asunción" es que un Gobierno en funciones no puede enviar un borrador del presupuesto del próximo año "como el que normalmente podría hacer un Gobierno formal". "Como mucho pueden enviar algo sin cambios en las políticas", ha añadido.

Las mismas fuentes han reconocido además que desconocen cómo serán evaluadas las medidas adoptadas por un Gobierno en funciones para atajar el desvío en las cuentas de las administraciones públicas. "Por un lado están las normas, pero por otro está totalmente claro que un Gobierno en funciones no puede tomar estas acciones políticas que necesitan ser evaluadas", han expresado. En cualquier caso, este alto funcionario ha apuntado que "todo el mundo sabe" que España carece de un Gobierno con plenas competencias "desde hace mucho, mucho tiempo", y ha opinado que, a pesar de que la situación no es "muy buena", no es preocupante, dados los dos años extra para alcanzar el objetivo presupuestario.

En relación a la congelación de fondos estructurales, consecuencia de haber certificado la "ausencia de acción efectiva" por parte de España y Portugal en 2015, fuentes comunitarias han recordado que es la Comisión Europea la institución encargada de hacer una propuesta, una vez haya consultado al Parlamento Europeo en el denominado "diálogo estructurado".

No obstante, el Eurogrupo espera que el debate sobre la situación fiscal de España y Portugal sea "más profunda" en su reunión del 10 de octubre, cinco días antes de la fecha límite para presentar tanto las medidas adoptadas como el borrador del prespuesto para 2017.