Esta moneda de 100 pesetas puede llegar a tener un precio de 150.000 euros

La peseta nació el 19 de octubre de 1868 a manos del Gobierno Provisional, para tratar de adecuar la moneda con el resto de países pertenecientes a la Unión Monetaria Latina. Su curso finalizaría 134 años después, el año 2002, cuando España se incorporó a la zona del euro.

Desde entonces, se estima que al menos un 45% de estas monedas antiguas no han sido cambiadas, por lo que muchas personas parecen haber olvidado realizar el cambio antes de que finalizara la fecha para hacerlo. Algunas de estos billetes y monedas podrían tener un valor incalculable dentro del mercado de compra-venta, algunas llegando a valer entre los 20.000 y los 40.000 euros. Este no es el caso de la moneda de 100 Pesetas del año 1870, que superaría este precio con creces.

En el anverso de esta moneda podemos observar una alegoría a Hispania, la personificación nacional del país, erguida entre una serie de cadenas montañosas. Según indica el portal Cer.es, las pesetas corresponderían a una de las primeras medidas adoptadas por parte del Gobierno Provisional presidido por el general Francisco Serrano, que tras el triunfo de la Revolución Gloriosa de 1868 y el derrocamiento de Isabel II introdujo este nuevo sistema monetario.

Considerada como "la moneda de oro más rara del Centenario de la peseta", únicamente se emitieron 12 monedas. Fue la primera moneda de 100 pesetas acuñada en el país, y actualmente alcanza un precio de 150.000 euros en el mercado del coleccionismo. Su material, el oro, era poco común en la elaboración de las monedas. En el reverso, se encuentra el escudo monárquico de España en aquella época, anterior a la proclamación de la I República.

¿Cómo puedo saber si una peseta es valiosa?

El portal Coleccionistas de Monedas indica cinco métodos fáciles y gratuitos para conocer el valor de las monedas antiguas. Estos están ordenados de más a menos recomendables.

Utiliza su buscador online . Este es uno de los más sencillos, ya que el dueño de la moneda no tiene que realizar ningún proceso complicado. Los expertos de la página se encargan de buscar el precio real y actualizado. Lo único que hay que hacer es insertar el tipo de moneda en la barra del buscador.

. Este es uno de los más sencillos, ya que el dueño de la moneda no tiene que realizar ningún proceso complicado. Los expertos de la página se encargan de buscar el precio real y actualizado. Lo único que hay que hacer es insertar el tipo de moneda en la barra del buscador. Apóyate en los Indexadores de subastas . Este es un método muy fiable, ya que ofrecen rigor y continua actualización. Las recomendadas por la web son acsearch.info y sixbid.com.

. Este es un método muy fiable, ya que ofrecen rigor y continua actualización. Las recomendadas por la web son acsearch.info y sixbid.com. Utiliza Ebay . En este caso, no interesaría conocer el precio de venta, ya que no es real. Para conocer el precio de compra ideal, habría que mirar el histórico de precios. En algunas ocasiones nos podemos encontrar con estafas.

. En este caso, no interesaría conocer el precio de venta, ya que no es real. Para conocer el precio de compra ideal, habría que mirar el histórico de precios. En algunas ocasiones nos podemos encontrar con estafas. Aprovecha las aplicaciones para teléfonos inteligentes . Las aplicaciones de cálculo son uno de los métodos menos efectivos. En muchas ocasiones los precios indicativos son erróneos, ya que realizan una búsqueda por imagen.

. Las aplicaciones de cálculo son uno de los métodos menos efectivos. En muchas ocasiones los precios indicativos son erróneos, ya que realizan una búsqueda por imagen. Observa los catálogos de monedas antiguas. Esta no es siempre una opción válida, ya que muchas monedas raras no pueden encontrarse. Además, la diferencia entre el valor del catálogo y el de subasta puede alcanzar el 500%, ya que los editores pueden manipularlos para su propio beneficio.

¿Cómo puedo cambiar las pesetas antiguas?

El plazo para canjear las pesetas por euros en el Banco de España finalizó el 30 de junio del 2021. Datos ofrecidos por la entidad señalan que a fecha de noviembre de 2020 todavía quedaban 266.051 millones de monedas antiguas sin canjear, es decir, más de 1.599 millones de euros. Aun así, esto no quiere decir que no se puede hacer nada con ellas.

El coleccionismo de monedas o numismática es cada vez más popular, por lo que cada vez más personas buscan las piezas más únicas para añadirlas a su colección privada. Existen numerosas tiendas especializadas en la red, que en ocasiones suelen organizar subastas con sus billetes o monedas más especiales.

Otra opción es la venta de monedas al peso. Según indican diversos expertos al portal Consumidor Global, una de las mejores opciones es guardarlas o en caso de querer deshacernos de ellas, llevarlas al chatarrero. Aun así, esta opción no es muy eficiente, ya que no suelen aceptar monedas inferiores a las 2.000 pesetas. Estas son de plata, por lo que pueden comprarlas al precio de este metal y fundirlas posteriormente. "La antigua moneda que no se ha podido cambiar en el Banco de España es chatarra, por lo que mejor llevarlas al chatarrero o quedárselas como recuerdo”, avisan.