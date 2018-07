David Muñoz: "No hay mejor forma de avanzar que la de perseguir tus sueños"

La ilusión, junto con el esfuerzo, la innovación y la superación, son los ingredientes clave para conseguir el éxito, según ha expuesto el exitoso chef David Muñoz durante su ponencia en el Management Business Summit. Por ello, ha señalado que "no hay mejor forma de avanzar que la de perseguir tus sueños, aunque tengas que hacer sacrificios al principio".

David Muñoz, chef español de vanguardia galardonado con tres Estrellas Michelín, ha puesto el punto culinario en el Management Business Summit con su ponencia 'Emprendimiento. Una experiencia vital'.

En su opinión, la clave para seguir avanzando es "perseguir" los sueños, aunque haya que hacer "sacrificios al principio". Por ello, ha recomendado a los asistentes que se den el "lujo de soñar grande" a la vez que se exigen más.

Un asunto para el chef es el de mantener la creatividad. En este sentido, ha señalado que "la creatividad se mueve por procesos obsesivos y la pasión está totalmente vinculada al talento" y ha subrayado que esto "no se debería perder con la edad". En el caso de Muñoz, "el inconformismo es una forma de ser creativo y ser creativo es una forma de comerse el mundo". En Diverxo, su restaurante, ésta es una máxima diaria: "Ya no sólo se nos exige que lo que hacemos sea un 10, sino que sea algo que no se haya hecho antes".

Además, el madrileño ha señalado que no hace falta ser un número uno, sino "tener la actitud de serlo". En su restaurante busca precisamente esto, "gente que tenga hambre en los ojos y una actitud emprendedora".