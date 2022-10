Cómo la generación Silver se adapta a las nuevas tecnologías

La generación Silver, aquella que según los expertos va a liderar la economía del futuro, está compuesta por los mayores de entre 55 y 75 años. Además de ser uno de los públicos objetivos más atractivos para las marcas, esta promoción se encuentra en un momento de cambio.

Generalmente, se tiene la idea de que las personas mayores no hacen uso de las nuevas tecnologías, ya que no tienen ninguna experiencia en utilizarlas. Pero, en esta vorágine digital no solo están inmersos los millennials (1981-1993) y los centennials (1994-2010), sino también los Silvers.

El perfil Silver español ha ido evolucionando en una metamorfosis tecnológica derivada de la Covid-19. Tal como indica el informe 'Descubriendo al consumidor Silver', elaborado por el Payment Innovation Hub, en colaboración con Arval, CaixaBank, Samsung y Visa, "este tipo de consumidor ha tenido que realizar un esfuerzo de adaptación y de aprendizaje con la incorporación de nuevos servicios y productos tecnológicos, así como nuevos canales de transición hacia la digitalización".

La compra online como hábito de consumo

El estudio mencionado con anterioridad también revela que un 44% perteneciente al grupo Senior tiene un perfil activo que se decanta por las nuevas tecnologías. En términos de consumo, este segmento de la población tiene un "gran poder de prescripción" con sus círculos más cercanos. Concretamente, un 21% de ellos realiza recomendaciones mediante canales online como foros, redes sociales o webs. Al mismo tiempo, también buscan asesoramiento sobre determinados productos o servicios: el 59% lo hace a través de Internet.

A su vez, ocho de cada diez Silvers compra productos tecnológicos, mientras que siete de cada diez contratan servicios de tecnología de manera online. Los más comprados son: los smartphones (59%), electrodomésticos (43%), Smart TV (37%) y portátiles o de sobremesa (36%). Al mismo tiempo, los servicios más contratados son apps de seguridad (41%) y suscripciones (36%).

Servicios financieros y de modalidad avanzados

El 28% de la población Silver entrevistada ha contratado bienes financieros de manera online, valorando especialmente los servicios digitales como las aplicaciones o la banca online. Asimismo, a pesar de que los medios de transporte más utilizados por los mayores de entre 55 y 75 años son el coche privado (91%), el transporte público (87%) y el taxi (71%), a 4 de cada 10 de los encuestados no les importaría alquilar un coche renting en un futuro. Estos datos indican una evolución hacia el progreso y la innovación de los productos y servicios.

La generación del futuro

Haciendo mención a otro estudio de la Comisión Europea (CE) denominado 'Silver Economy Study: How to stimulate the economy by hundreds of millions of Euros per year', el consumidor Silver será en cinco años el 35% del PIB europeo, gracias al aumento de la esperanza de vida y las nuevas oportunidades de negocio que generan debido a su poder adquisitivo, el tiempo del que disponen para consumir aquellas actividades destinadas a satisfacer sus necesidades y su fidelización a las marcas.