Cita previa para la declaración de la Renta 2024: cuándo y cómo solicitarla

La declaración de la Renta vuelve puntual a su cita. Es el momento de enfrentarse a números, retenciones y la gran incógnita: ¿me devolverán algo o tendré que rascarme el bolsillo?

Pero antes de entrar en pánico, hay un paso crucial para quienes buscan ayuda de la Agencia Tributaria: pedir cita previa. Las líneas se abrirán en fechas concretas, las plazas son limitadas y el tiempo corre. Así que toma nota, porque aquí te contamos todo lo que necesitas saber para no quedarte fuera de juego.

Calendario de la campaña de la Renta 2024: fechas clave

La campaña de la Renta 2024 ya tiene su hoja de ruta marcada. Desde el mes de abril, los contribuyentes podrán comenzar a presentar su declaración correspondiente a los ingresos obtenidos en 2024, siguiendo un calendario estructurado en distintas fases según el canal elegido para realizar el trámite.

El proceso arranca oficialmente el 2 de abril, cuando se abre la posibilidad de presentar la declaración por internet a través del portal de la Agencia Tributaria. Para quienes requieran asistencia telefónica, la solicitud de cita previa podrá realizarse a partir del 29 de abril, mientras que las declaraciones por esta vía comenzarán el 6 de mayo. En el caso de la atención presencial en oficinas, el periodo de solicitud de cita se inicia el 29 de mayo, y la asistencia comenzará a prestarse desde el 2 de junio.

El 30 de junio será la fecha límite para presentar la declaración en cualquiera de sus modalidades, salvo en los casos en los que el resultado sea a ingresar con domiciliación bancaria, cuyo plazo de presentación finaliza el 25 de junio.

A continuación, detallamos los pasos para solicitar cita previa en cada modalidad de asistencia.

Cómo solicitar cita previa para la declaración de la Renta 2024

Para aquellos contribuyentes que necesiten ayuda de la Agencia Tributaria en la confección de su declaración, la solicitud de cita previa es un paso imprescindible. Dependiendo de la modalidad elegida —telefónica o presencial—, las fechas y los procedimientos varían.

Por un lado, la Agencia Tributaria ofrece la posibilidad de realizar la declaración con asistencia telefónica a través del programa “Le llamamos”. Para acceder a este servicio, es necesario solicitar cita previa dentro del periodo comprendido entre el 29 de abril y el 27 de junio. El trámite puede realizarse a través de dos vías:

Por internet , en la sede electrónica de la Agencia Tributaria.

, en la sede electrónica de la Agencia Tributaria. Por teléfono, llamando a los números habilitados por la Administración Tributaria.

Una vez obtenida la cita, será la propia Agencia la que contacte con el contribuyente en el día y la franja horaria seleccionada. Es importante que, en el momento de la llamada, el declarante tenga a mano toda la documentación necesaria para agilizar el proceso.

Por otro lado, para quienes prefieran realizar el trámite de manera presencial, el periodo de solicitud de cita previa se extenderá del 29 de mayo al 27 de junio. La declaración de la renta en las oficinas de la Agencia Tributaria comenzará a partir del 2 de junio.

La reserva de cita puede hacerse mediante los mismos canales que en la atención telefónica:

A través de internet, en la página web de la Agencia Tributaria.

Por teléfono, en los números oficiales habilitados para esta campaña.

Documentación necesaria para la declaración de la Renta

Dado que la disponibilidad de citas presenciales es limitada, se recomienda a los contribuyentes realizar la solicitud

Para que el proceso de presentación de la declaración de la Renta sea ágil y sin contratiempos, es fundamental contar con la documentación adecuada antes de iniciar el trámite, ya sea por internet, por teléfono o de manera presencial. A continuación, se detallan los documentos más relevantes que pueden ser requeridos:

DNI o NIE del declarante y de todos los miembros de la unidad familiar. En el caso de presentación telefónica, se solicitará el número de referencia o las credenciales de acceso (Cl@ve PIN, certificado digital o DNI electrónico).

En el caso de presentación telefónica, se solicitará el número de referencia o las credenciales de acceso (Cl@ve PIN, certificado digital o DNI electrónico). Número de referencia para acceder al borrador de la Renta (solicitable desde el 12 de marzo).

(solicitable desde el 12 de marzo). Datos fiscales, disponibles a partir del 19 de marzo, consultables en la aplicación móvil de la Agencia Tributaria o en su sede electrónica.

consultables en la aplicación móvil de la Agencia Tributaria o en su sede electrónica. Certificado de retenciones e ingresos emitido por el empleador o empleadores en caso de haber trabajado para más de una empresa.

emitido por el empleador o empleadores en caso de haber trabajado para más de una empresa. Justificantes de ingresos y deducciones , como rendimientos del capital inmobiliario (alquileres), intereses bancarios, dividendos o ganancias patrimoniales.

, como rendimientos del capital inmobiliario (alquileres), intereses bancarios, dividendos o ganancias patrimoniales. Recibos de gastos deducibles , tales como hipoteca, alquiler (si aplica deducción), donaciones, cuotas sindicales o planes de pensiones.

, tales como hipoteca, alquiler (si aplica deducción), donaciones, cuotas sindicales o planes de pensiones. Situación familiar, incluyendo certificado de discapacidad, título de familia numerosa o justificantes de gastos educativos, si corresponde.

¿Cómo presentar la declaración de la Renta 2024?

Una vez obtenida la cita previa y reunida la documentación necesaria, llega el momento de presentar la declaración. Dependiendo del canal elegido, el proceso puede variar ligeramente, pero siempre se llevará a cabo de manera electrónica. A continuación, se explica cómo proceder en cada modalidad.

La opción más rápida y directa es realizar la declaración de la Renta por internet sin asistencia externa. Desde el 2 de abril y hasta el 30 de junio, los contribuyentes podrán acceder al borrador a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria, utilizando su número de referencia, el DNI electrónico o el sistema Cl@ve PIN.

Una vez dentro del sistema, el contribuyente podrá revisar los datos fiscales proporcionados por la Agencia, que se actualizan automáticamente a partir del 19 de marzo. En caso de que los datos no sean correctos o necesiten ajustes (por ejemplo, ingresos no reflejados o deducciones que no se han aplicado), el contribuyente podrá modificarlos antes de proceder con la presentación.

Es importante que, antes de confirmar la declaración, se revisen bien todos los datos, ya que cualquier error podría derivar en una liquidación incorrecta o incluso en sanciones por parte de la Agencia Tributaria.

Para aquellos que prefieren recibir apoyo durante el proceso, la asistencia telefónica es una excelente alternativa. Después de solicitar cita previa, el contribuyente será contactado por un funcionario de la Agencia Tributaria en la fecha y hora acordadas.

Durante la llamada, el funcionario ayudará a confeccionar la declaración a partir de los datos fiscales del contribuyente y la documentación proporcionada. Es esencial tener todos los papeles a mano durante la llamada, ya que de esta forma el proceso será más eficiente.

Una vez finalizada la declaración, el contribuyente podrá optar por su presentación directamente durante la llamada o solicitar la confirmación en un plazo posterior, si es necesario revisar algún detalle adicional.

Finalmente, para quienes prefieren una atención cara a cara, la Agencia Tributaria ofrece la opción de presentar la declaración de la renta de manera presencial en sus oficinas. Esta modalidad comienza el 2 de junio, pero la cita debe solicitarse previamente, entre el 29 de mayo y el 27 de junio.

En la cita presencial, el contribuyente deberá presentar toda la documentación física que se le haya solicitado, y un funcionario de la Agencia Tributaria procederá a ayudarle a confeccionar y presentar la declaración de la renta. Al igual que en las modalidades anteriores, el proceso será completamente electrónico, pero la diferencia es la asistencia personal en el momento de la declaración.

Una vez realizada la declaración, el contribuyente recibirá un justificante con el resumen de la misma, que podrá usar para futuras referencias o posibles consultas.

Plazos y vencimientos: ¿Qué sucede si no se presenta la declaración a tiempo?

El plazo para presentar la declaración de la Renta 2024 finalizará el 30 de junio de 2025, aunque existen algunas fechas clave que los contribuyentes deben tener en cuenta para evitar contratiempos.

Si la declaración resulta a ingresar (es decir, el contribuyente debe pagar más impuestos), la fecha límite para domiciliar el pago será el 25 de junio. Esto significa que, si se opta por domiciliar el pago, debe realizarse antes de esa fecha para evitar recargos o intereses de demora.

En caso de no cumplir con la fecha límite del 30 de junio, el contribuyente podría enfrentarse a sanciones, además de los intereses de demora correspondientes. Para quienes no presenten la declaración en el plazo estipulado, la Agencia Tributaria podrá imponer una multa económica, que dependerá de los días de retraso y de si el contribuyente presenta o no una justificación adecuada.

Es crucial recordar que las sanciones aumentan si la Agencia Tributaria detecta la infracción, por lo que lo más recomendable es no esperar hasta el último momento para realizar el trámite.