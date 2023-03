Christine Lagarde adelanta una nueva subida de los tipos de interés hasta el 3%

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Chistine Lagarde, ha adelantado que es muy probable que los tipos de interés suban, una vez más, en la revisión del mes de marzo. Y justifica esta decisión en la necesidad de bajar la elevada inflación, ya que esa la función del BCE "es mantener la estabilidad de los precios".

"Tenemos toda la razón para creer que tendremos otra subida de 50 puntos básicos porque la inflación es demasiado alta", ha explicado durante una entrevista en 'Espejo público'. Además, asegura que es importante "tomar todas las medidas necesarias para poder reducir la inflación" .

Los tipos de interés son la herramienta más eficiente que podemos utilizar

Según indica la presidenta del BCE, "los tipos de interés son la herramienta más eficiente que podemos utilizar" para controlar la elevada inflación. Y aunque no puede confirmar la subida de los 50 puntos básicos hasta quedase en el 3%, alega que "es muy probable que así sea" y que no tiene "ningún motivo para pensar que no será así".

Aunque Lagarde recuerda que la decisión final depende siempre de los datos, por lo que tampoco rechaza que se vayan a producir más subidas durante los próximos meses.

Los tipos de interés no volverán a donde estaban anteriormente

Asimismo Christine Lagarde apunta que "los tipos de interés no volverán a donde estaban anteriormente", hace 2, 3 o 4 años, donde el Euríbor era negativo. Pero sí confirma que volverán a bajar, "no serán altos para siempre".

También insiste en que "teneos que utilizar estos tipos para hacer que la inflación vuelva a bajar a ese 2%", aunque "la proyección del BCE es que la inflación volverá a ese 2% en 2025".

Alto precio de los alimentos

Sobre el alto precio de los alimentos, Lagarde difiere de la postura tomada por la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. Señala la presidenta el BCE que no se debe reducir el IVA de manera generalizada porque "beneficia a todo el mundo, ya sean ricos o pobres", cuando debería ir con objetivos fijos, para "a esas personas más vulnerables".