Cambios en la jubilación anticipada: en qué casos se reduce el periodo mínimo de cotización

El Consejo de ministros aprueba en su reunión de este martes la flexibilización de las condiciones en que determinados trabajadores pueden acceder a la jubilación anticipada.

Según anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un mitin en Vitoria se aprobará un real decreto que contempla flexibilizar las condiciones en que los trabajadores con discapacidad igual o superior al 45% pueden acceder a la jubilación anticipada.

Sánchez confirmó lo que ya adelantó el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. José Luis Escrivá, en una entrevista cuando explicó que la medida busca facilitar que las personas con discapacidad puedan anticipar su jubilación en determinadas circunstancias.

Período de cotización

Entre otras novedades, se reduce el periodo necesario de cotización de 15 a 5 años desde el momento en que se produce el diagnóstico de discapacidad y se va a "simplificar muchísimo el procedimiento de incorporación de patologías que habilitan" a las personas para solicitar esta posibilidad.

En concreto, la nueva norma permitirá "acumular distintas discapacidades con diferentes grados" para alcanzar el umbral del 45% exigido.

La posibilidad de que los trabajadores con discapacidad del régimen general de la Seguridad Social se acojan a la jubilación anticipada en determinados supuestos es una forma de compensar la menor esperanza de vida originada por la discapacidad o la intensificación de los efectos del envejecimiento causados por esta razón.

Se cumple el Pacto de Toledo

Con este real decreto, el Gobierno atiende de forma parcial una antigua demanda del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), que reclamaba revisar las condiciones de acceso a la jubilación anticipada de trabajadores con una discapacidad del 45% o superior porque durante la aplicación de la normativa ahora en vigor se presentaron "problemas y restricciones" que han dejado fuera a determinadas personas.

La actualización del régimen de jubilación anticipada de trabajadores con discapacidad estaba contemplada en la última renovación del Pacto de Toledo que las Cortes Generales aprobaron el pasado año, donde había una recomendación específica sobre protección social, Seguridad Social y personas con discapacidad que recogía este aspecto de flexibilización atendiendo así a una petición que el Cermi hizo al Parlamento.

Críticas a Sánchez por hacer anuncios en campaña

El jefe del Ejecutivo, ante las críticas de que hace anuncios en campaña electoral, señaló que "no anuncio, yo hago" y que pese a este periodo electoral el Gobierno no para en la búsqueda de resoluciones a los "problemas de la gente", se sigue gestionando y tomando medidas ya sea "año par o impar", porque eso es la "política útil" y las respuestas a los problemas de la gente "no tienen que ponerse en pausa" por ser año electoral.