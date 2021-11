Sin Bizum este fin de semana: así te afectará la fusión de Bankia y Caixa si eres cliente

CaixaBank inició este viernes a las 15:00 -tras el cierre al público de las oficinas- la integración tecnológica, operativa y comercial de Bankia, una fase clave en el proceso de fusión que se ejecutará durante todo el fin de semana y que permitirá que ambas entidades operen ya como una sola.

¿Cómo afectará la fusión a los clientes de Bankia?

La actualización del saldo quedará temporalmente suspendida en los canales digitales de Bankia. Si se consultan estos días, los clientes sólo podrán ver los datos del viernes. Se volverá a actualizar el lunes.

en los canales digitales de Bankia. Si se consultan estos días, los clientes sólo podrán ver los datos del viernes. Se volverá a actualizar el lunes. Se podrán consultar los productos o el saldo, pero no realizar operaciones, como transferencias .

. El servicio Bizum dejará de estar operativo para los envíos de dinero que tengan como origen o destino una cuenta de Bankia hasta que termine la migración.

dejará de estar operativo para los envíos de dinero que tengan como origen o destino una cuenta de Bankia hasta que termine la migración. Los clientes podrán sacar dinero , ya que permanecerán disponibles los cajeros y TPV durante el proceso.

, ya que permanecerán disponibles los cajeros y TPV durante el proceso. También se podrá pagar con tarjeta de débito, pero no se verá actualizado en el saldo.

¿Qué tienen que hacer los clientes cuando termine la migración?

La fase de migración concluirá previsiblemente durante la noche del sábado, 13 de noviembre, momento en que la web y la aplicación de banca móvil de Bankia quedarán automáticamente redirigidas a la web comercial de CaixaBank y a las aplicaciones CaixaBankNow e imagin.

A partir del domingo 14, los clientes de Bankia podrán descargarse las aplicaciones de banca digital de CaixaBank y acceder a ellos y toda la información sobre su posición habrá sido transferida a los sistemas de CaixaBank.

En su primer acceso a la banca móvil de CaixaBank, los usuarios podrán utilizar las mismas claves que utilizaban con Bankia. Necesitarán contar con su teléfono móvil para las comprobaciones de seguridad que les requerirá el sistema, por lo que deben comprobar que la entidad financiera tiene actualizado su número o, de lo contrario, verán limitada su operativa digital, pudiendo acceder de modo consultivo pero sin poder realizar compras por Internet hasta que informe al banco de su numero de teléfono actual.

¿Cuáles serán los cambios a partir del lunes?

A partir del próximo 15 de noviembre, no habrá diferencias en la oferta comercial y en la capacidad operativa, y todas las oficinas de la entidad ofrecerán el mismo catálogo de productos y servicios, trabajando con la misma plataforma tecnológica. Tras la integración de este fin de semana, los clientes procedentes de Bankia ya no podrán operar a través de la web ni de la app de dicho banco, debiendo usar las de CaixaBank o imagin.

En CaixaBankNow, los clientes podrán ver y gestionar sus tarjetas, así como autorizar operaciones en comercio electrónico. Para autorizar determinadas operaciones, como transferencias o traspasos, necesitarán descargar la app CaixaBankSign, que es la aplicación de firma móvil de CaixaBank.

En cuanto al número de cuenta, los usuarios procedentes de Bankia sí verán modificado el código IBAN, que cambiará a un nuevo número de cuenta de CaixaBank, aunque no tendrán que hacer ninguna gestión sobre los productos vinculados a su cuenta, como tarjetas o domiciliaciones de ingresos o pagos, ya que automáticamente cambiarán al nuevo número de cuenta.

Los antiguos clientes de Bankia no necesitarán cambiar de tarjeta tras dicha integración operativa, sino que podrán seguir operando con normalidad con la de Bankia hasta que automáticamente les sea renovada cuando se acerque su fecha de caducidad. Como los números de su tarjeta no van a cambiar, estos clientes no tendrán que hacer cambios en sus domiciliaciones, que se mantendrán tal y como las tienen configuradas actualmente.

Las condiciones de los contratos también cambian

A partir del viernes 12 de noviembre, los contratos de los antiguos clientes de Bankia se transmitían a la filial de financiación al consumo y medios de pago CaixaBank Payments & Consumer, con sus correspondientes cambios en las condiciones.

El programa 'Por ser tú' de Bankia se integrará en el programa 'Día a Día' de CaixaBank, de forma que las tarjetas de débito dejarán de ser gratuitas para los clientes vinculados a partir del 1 de enero de 2022 (o de junio de 2022 para quienes cumplan con requisitos), pues CaixaBank cobra a sus clientes una cuota de mantenimiento de 36 euros por las tarjetas de débito.

Los clientes procedentes de Bankia sí estarán exentos de pagar la cuota de mantenimiento de la tarjeta de crédito 'MyCard', que liquida los pagos cada dos días o con la frecuencia que el cliente elija, siempre que cumplan las condiciones de vinculación que exige el programa 'Día a Día' de CaixaBank, o de lo contrario tendrá un coste trimestral de 15 euros.

Estas condiciones son domiciliar una nómina o ingresar más de 600 euros al mes o 6.000 al año, contar con una pensión de más de 300 euros al mes o mantener un saldo superior en fondos de inversión, carteras, seguros de ahorro o planes de pensiones. El cliente debe cumplir una de las tres condiciones y, además, tener tres o más recibos domiciliados o realizar cada trimestre un mínimo de tres compras con tarjeta. CaixaBank calcula que, en total, más de 13,6 millones de clientes tendrán gratis sus operaciones más usuales con el banco.

La integración no impactará en las condiciones de la hipoteca o préstamos personales que los clientes tengan firmados con Bankia, pues sus contratos continuarán vigentes.