El Ayuntamiento de Barcelona creará una empresa pública que comercializará con electricidad

La comisionada de Ecología, Eva Herrero, ha detallado en rueda de prensa que plantean que esta comercializadora pública gestione de forma integrada la generación de energía renovable de la ciudad y que incluya tanto el autoconsumo como la comercialización de excedentes que no se utilicen, y Badia ha señalado que podría ponerse en marcha en otoño de 2018 porque es un "largo proceso".

Badia ha defendido que los 130 millones representan un "presupuesto sólido que permitirá desplegar todo este modelo", y ha concretado que se distribuye en 76 millones para la rehabilitación de edificios; 36,2 millones para la promoción y la generación de energías renovables; 8,4 millones para combatir la pobreza energética; otros diez para atención y difusión, y 200.000 euros para planificación, algo que se presentará al pleno de la próxima semana como una medida de gobierno.

Sanz ha destacado que los objetivos de la estrategia energética del Gobierno de Ada Colau incluyen reducir un 10% el consumo de energía final de toda la ciudad; disminuir un 18% las emisiones de gases invernadero; doblar la generación local de electricidad con energías renovables, y garantizar los suministros básicos a la ciudadanía.

La teniente de alcalde --que no ha cifrado el ahorro que implicarían estas medidas a los ciudadanos-- ha asegurado, preguntada por los periodistas, que han identificado espacios en los que colocar placas fotovoltaicas, aunque no ha concretado cuáles, para avanzar en el objetivo de doblar la generación local de electricidad con renovables.

Badia ha dicho que trabajarán con diversos modelos y buscarán la colaboración con la ciudadanía, con particulares y con el sector para impulsar la energía fotovoltaica estudiando diversas medidas, entre las que ha planteado "alquilar azoteas para paneles solares", apoyar a la ciudadanía con inversiones y campañas de 'crowdfunding' para instalaciones.

Herrero ha señalado que también potenciarán el observatorio de la energía para analizar datos y elaborar una diagnosis, y que prevén monitorizar 50 edificios municipales cada año, que se suman a los 47 de los que ya se hace seguimiento del consumo energético, algo que también se analiza en sistemas que incluyen 39 fotovoltaicos y 76 solares térmicos.

Promoverán el ahorro y la eficiencia energética con la rehabilitación de edificios; estableciendo que los nuevos sean de cero emisiones, y mejorando el alumbrado público, pasando del 10% de puntos con tecnología LED al 30% en 2019, con 25.000, entre otras medidas, ha explicado Herrero.

Además, ha recordado que están impulsado los puntos de atención energética a la ciudadanía, vinculados a la oficinas de vivienda, y Badia ha afirmado que seguirán impulsando planes de empleo relacionados con el sector de las renovables, ámbito por el que apuesta el Gobierno de Colau.

Sanz ha garantizado que el Ayuntamiento puede desarrollar todas estas medidas en base a sus competencias y al marco legal pese a "la reforma eléctrica del Gobierno central y su apuesta por limitar el autoconsumo", y ha pedido modificar esta normativa, que los grupos del Congreso se comprometan a impulsar este cambio y que otras ciudades avancen en la misma dirección.

"La energía es un derecho, pero el marco de regulación no está fijado en este sentido, sino que está diseñado para garantizar control y los beneficios del oligopolio eléctrico", ha aseverado Sanz, que ha criticado que el Gobierno central no apuesta por las energías renovables, y ha avisado de que el cambio de modelo no es un capricho, sino una necesidad.

Ha insistido en que Barcelona quiere "liderar esta transición y desafiar una normativa del Estado que es injusta" y pasar de la dependencia de los combustibles fósiles a las energías renovables y de una producción centralizada a una producción de los ciudadanos, y ha avisado de que se debe contar con el sector y la ciudadanía avanzando hacia la soberanía de los vecinos dentro de nueva cultura de la energía en la que nadie debe quedarse sin acceso a los suministros.