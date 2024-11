Afra Blanco defiende los impuestos en España: “El cuñadismo fiscal acabará con el país”

Una semana más, laSexta Xplica vivió una nueva entrega en La Sexta donde se trataron de dar respuesta a las principales preocupaciones de los ciudadanos que asisten a su plató. En su última emisión se habló de algunos influencers que piden una bajada de impuestos tras la tragedia de la DANA en Valencia.

"Y el cuñadismo fiscal acabará con nuestro país sino le ponemos freno. Creo que ese es el primer tema que tenemos absolutamente claro. Sé que no estarás de acuerdo conmigo,Branger [emprendedor situado en la bancada de los representantes empresariales], para sorpresa de nadie. Pero insisto con que hay que ponerle coto", proseguía.

"¿Pero sabes qué pasa con el cuñadismo fiscal? ¿Con aquellos que dicen se pagan muchos impuestos? Son los mismos que no quieren más protección civil, sino menos; son los mismos que no quieren más personal de sanidad, sino menos; son los mismos que no quieren que haya más trabajadores en educación, sino menos; son los mismos que no quieren más infraestructuras seguras, sino menos; son los que quieren menos ciencia, sino menos", continuaba.

"Son los mismos que se olvidan de esas 30.000 empresas, porque no pueden estar de acuerdo con ese escudo social, de esos 400.000 trabajadores que necesitan el escudo laboral o de esas 100.000 familias que necesitan la ayuda del escudo fiscal y también social del Estado de Bienestar, que pagamos entre todos con los impuestos, para poder rescatarlos", expresaba.

"Básicamente, están en contra de ayudar a aquellas personas que lo han perdido todo o una parte o que no tenían nada. Cabe decir, que ese cuñadismo fiscal está en contra de derechos básicos, que pasan por la protección, por la seguridad, el progreso y la cohesión", declaraba. "Pagar menos impuestos es infrafinanciar los servicios públicos", zanjaba.