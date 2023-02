Pedro Sánchez deja claro lo que piensa del cine español en los días previos a los Goya

El próximo sábado 11 de febrero tendrá lugar en Sevilla la famosa Gala de los Goya, donde se otorgarán premios a las películas españolas nominadas. La Academia celebra cada año la calidad del cine español con la entrega de los Premios Goya a los mejores profesionales de cada una de las especialidades nominadas.

A lo largo de todas sus ediciones, la Academia ha reconocido con el Goya o con la nominación, el trabajo de tantos profesionales españoles, así como también de estrellas internacionales.

Entre las películas favoritas se encuentran 'As Bestas', que opta a 17 premios junto a 'Modelo 77' con 16 , 'Alcarrás' o 'Cinco Lobitos' entre otras.

El entusiasmo de Sánchez por el cine español

Precisamente en esta semana tan importante para el cine español, el presidente del gobierno Pedro Sánchez ha acudido a un cine de Madrid para ver una de las películas nominadas.

El jefe del ejecutivo publicó un tuit con un par de fotos en las que aparece entrando en los cines Renoir y un comentario sobre la película que eligió ver: 'As Bestas', del director Rodrigo Sorogoyen. Sánchez comenta en dicha publicación que "la película describe una historia de inmensidad impresionante, que te atrapa con su atmosfera asfixiante y el trabajo espectacular de sus actores".

Concluye el comentario mostrando su entusiasmo por el buen cine que se hace en España y confirmando su asistencia a la gala de los Goya "¡Nos vemos en los Goya 2023!"

En la gala coincidirá con el líder la oposición, Alberto Núñez Feijóo y el ministro de cultura, Miquel Iceta entre otros, que también han confirmado su asistencia.

La película que ha elegido el presidente del gobierno

"As Bestas", la película que ha visto Pedro Sánchez en el cine tiene un total de 17 nominaciones y 18 candidaturas. Cuenta la historia de una pareja francesa que se instaló en una aldea de Galicia, donde llevarán una vida tranquila, aunque su convivencia con los lugareños no será tan buena como desearían. Un conflicto con sus vecinos, hará que la tensión crezca en la aldea hasta alcanzar un punto de no retorno.