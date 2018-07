Muere el músico Allen Toussaint tras actuar anoche en Madrid

Toussaint (Gert Town, Nueva Orleans, 1938) actuó anoche en el Teatro Lara, en el ciclo Pequeños Grandes Momentos 1906, e interpretó temas como "Sneakin' Sally trough the alley", "Get out of my life" o "Who's gonna help a brother get further".

Fuentes del Lara han explicado a Efe que el agente del músico dará desde Estados Unidos más información sobre el óbito.

Pianista, cantante y, sobre todo, compositor, arreglista y productor, Toussaint ha firmado discos como solista, sobre todo en la década de los setenta, entre ellos "Life, love and faith" y "Southern nights".

Músico de músicos, es autor de éxitos de rhythm and blues como "Working in a coalmine" o "Mother-in-law".

Allen pertenece al Rock & Roll Hall Of Fame, fue nominado a los premios Grammy y recibió la Medalla de Honor de las Artes de manos del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en julio de 2013.