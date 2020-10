Muere Eddie Van Halen a los 65 años

Eddie Van Halen, cofundador de la banda Van Halen e icono del rock de la década de los 70 y los 80, ha muerto a los 65 años por un cáncer de garganta, según ha informado su hijo a través de las redes sociales. El guitarrista ha muerto en el hospital Providence Saint John's Health Center de Santa Mónica (California, EE.UU.).

Guitarrista mundialmente conocido

El guitarrista nació el 26 de enero de 1955 en Nimega, Países Bajos, se hizo mudialmente conocido como guitarrista y miembro fundador de la banda de hard rock Van Halen junto a su hermano Alex, autores de míticos temas como 'Jump'.

Empezaron a tocar en 1972 en reuniones familiares y en la escuela y conocieron a David Lee Roth, que se convertiría en el vocalista del grupo, y sacaron un primer albúm llamado 'Van Halen' (1978) y al año siguiente siguió 'Van Halen II'.

A ellos siguieron 'Women and Children First' (1980); 'Fair Warning' (1981); 'Diver Down' (1982); '1984' (1984), y más recientemente Van Halen III' (1998), 'The Best of Both Worlds' (2004) o 'A Different Kind of Truth' (2012).

