Muere el actor Dick Van Patten, el patriarca de 'Con ocho basta'

El actor Dick Van Patten falleció a los 86 años en el hospital Saint John, de Santa Mónica (California), por complicaciones de la diabetes que padecía. "Era el hombre más amable del mundo. Un hombre que amaba a su familia. Ya se no hacen tipos así", indicó su representante en declaraciones a los medios estadounidenses.

Tom Bradford, su personaje en la serie 'Con ocho basta', un padre con ocho hijos, ingresó en el puesto número 33 de la lista de "Los 50 mejores padres de todos los tiempos", confeccionada en 2004 por la publicación especializada TV Guide.

La serie, compuesta de cinco temporadas, se rodó entre 1977 y 1981. Van Patten retomó el personaje en la película para televisión 'Eight Is Enough: A Family Reunion' (1987) y en la secuela 'An Eight Is Enough Wedding' (1989).

Volvió a encarnar a Bradford también, aunque fuera a través de la animación, en la serie 'Family Guy' (1999). Entre sus papeles más recientes se cuentan el de la serie 'Hot in Cleveland', 'Siete en el paraíso', 'Arrested Development', 'That '70s Show' y 'The Sarah Silverman Program'.

Entre la década de 1970 y 1980 actuó en series como 'I Dream of Jeannie', 'That Girl', 'Sanford and Son', 'McMillan y esposa', 'Love, American Style', 'Kolchak: The Night Stalker', "Phyllis", "Maude", "Las calles de San Francisco", "El hombre de los seis millónes de dólares" y "One Day at a Time". También puso su sello en "Vacaciones en el mar", "Se ha escrito un crimen", "The Facts of Life" y, más adelante, en "Touched by an Angel", "Lois & Clark: The New Adventures of Superman" y "Love Boat: The Next Wave", entre otras.

Van Patten tuvo una carrera longeva que se alargó por espacio de seis décadas en todos los medios: desde el teatro, pasando por la radio -con más de 600 programas a cuestas-, la televisión y el cine. En la gran pantalla se recuerdan especialmente sus comedias con Mel Brooks ("Máxima ansiedad", "La loca historia de las galaxias" y "Las locas, locas aventuras de Robin Hood") y las cintas sobre asuntos familiares ("Ponte en mi lugar", "El hombre más fuerte del mundo" y "Gus and Superdad", entre otras).

Sus memorias, tituladas "Eighty Is Not Enough", fueron publicadas en 2009. Van Patten, que posee una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood desde 1985, estaba casado con Patricia Poole desde 1954, con la que tuvo tres hijos: los actores Nels Van Patten, James Van Patten y Vincent Van Patten.