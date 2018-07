Muere el cantante Joe Cocker a los 70 años

El cantante británico Joe Cocker ha fallecido a los 70 años de edad, según ha informado la cadena británica BBC, aunque se desconoce por el momento las razones de su muerte.

"Fue una persona única. Será imposible rellenar el hueco que ha dejado en nuestros corazones", aseguró Barrie Marshall, agente del cantante.

Cocker, de voz desgarrada, fue uno de los músicos que participó en el legendario primer concierto de Woodstock, en 1969.

Nacido en Sheffield, en el norte de Inglaterra, destacó por canciones como 'You Can Leave Your Hat On', de la película 'Nueve Semanas y Media','Up Where We Belong', ganadora del Óscar a Mejor Canción, 'You Are So Beautiful' o la versión del tema 'A Little Help From My Friends' de los Beatles.