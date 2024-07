Momento histórico en Marvel: Robert Downey Jr. regresa como Victor Von Doom en 'Avengers'

Robert Downey Jr. sorprendió a los asistentes de la Comic-Con de San Diego al revelar que regresará a Marvel como el villano Victor Von Doom en el nuevo filme de 'Avengers' que dirigirán los hermanos Joseph y Anthony Russo.

Downey Jr. era conocido en la franquicia de superhéroes como Iron Man, un personaje que interpretó a partir de 2008 en diversas películas del estudio, pero que finalmente murió en la película 'Avengers: Endgame' de 2019.

El actor apareció en el escenario del Hall H de la Convención de San Diego -con capacidad para 6000 personas- con una máscara que cubría su cara y un atuendo color verde.

La gente enardeció cuando sin emitir ninguna palabra el intérprete de 'Oppenheimer' se descubrió la cara y extendió los brazos a los lados de manera triunfante.

"Nueva máscara, misma tarea", dijo el ganador del Óscar al público

Downey Jr. interpretará al villano, conocido también como el Doctor Muerte, en las dos películas de Avengers que los hermanos Russo dirigirán tituladas:'Avengers: Doomsday' y 'Avengers: Secret Wars'.

Esta fue la gran revelación que se esperaba del panel de Marvel Studios en la convención más grande de la cultura pop del mundo.

Antes del anuncio de Downey Jr. también tuvieron una aparición los protagonistas de la nueva película de Los cuatro fantásticos: Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach.

Los actores anunciaron 'The Fantastic Four First Steps' como el título final de la nueva película que dirigirá Matt Shakman y que tiene previsto su estreno para el 25 de julio de 2025.

Durante la tarde del jueves, Marvel también tuvo una presentación estelar en la Comic-Con de San Diego con la proyección de la nueva película 'Deadpool & Wolverine', en la que estuvieron sus protagonistas Ryan Reynolds y Hugh Jackman.

La Cómic-Con de San Diego se está llevando a cabo en la ciudad californiana hasta el domingo.