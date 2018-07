'INFERNO' SE PUBLICARÁ EN ESPAÑA EN LA PRIMAVERA DE 2013

"A pesar de que estudié el Inferno de Dante siendo estudiante, no fue hasta hace poco, mientras me documentaba en Florencia, que llegué a apreciar la perdurable influencia de la obra de Dante en el mundo moderno", apunta Dan Brown. "[[LINK:INTERNO||||||Con esta nueva novela]], me complace transportar a los lectores a un profundo y misterioso viaje… a un paisaje plagado de códigos, símbolos y más de un pasadizo secreto."



>> Lee aquí en exclusiva el primer fragmento de la nueva obra de Dan Brown: