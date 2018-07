Muere la leyenda del blues B.B. King a los 89 años

La leyenda del blues B.B. King ha fallecido a los 89 años en Las Vegas, ha informado este viernes de madrugada su abogado, según el periódico 'Los Angeles Times'. El guitarrista había sido ingresado varias veces recientemente por complicaciones derivadas de la diabetes. En octubre de 2014, se vio obligado a cancelar los ltimos conciertos de su gira después de interrumpir el recital que estaba llevando a cabo en Chicago por deshidratación y cansancio.

B.B. King, nacido en Misisipi y considerado uno de los artistas de blues más influyentes de la historia, deja más de 50 discos a sus espaldas y éxitos como 'Three O'Clock Blues', 'The Thrill is Gone' y el dueto 'When Love Comes to Town', firmado junto a los irlandeses U2 en 1989.