José sacristán, sobre Will Smith: "Este negro es gilipollas"

Con motivo de su llegada al Teatro Campos bilbaíno con 'Señora de rojo sobre fondo gris', la obra de Miguel Delibes con la que lleva tres años de gira, el actor José Sacristán ha concedido una entrevista al El Correo, en la que habla del teatro, de política, de la guerra en Ucrania y hasta de la bofetada de Will Smith a Chris Rock en los Oscar 2022.

Al ser preguntado sobre qué piensa el actor cuando ve el telediario estos días, el actor dice que no podía imaginar algo como la guerra en Ucrania, y en referencia a Putin, asegura que es estremecedor saber que perteneces a un género en el que hay ejemplares así. "En fin, a mí me enseñaron los Salesianos que esto es un valle de lágrimas y habrá que creérselo".

Sacristán, sobre Smith: "En el mejor de los casos, este señor me parece un imbécil"

En referencia a su opinión sobre la bofetada de Will Smith a Chris Rock en los Oscar, Sacristán afirma que Smith sabía perfectamente la repercusión que iba a tener. "¿Qué buscaba? En el mejor de los casos, este señor me parece un imbécil. He oído a una señorita de color que comentaba que ojalá ella tuviera una estrella que la defendiera así. Este negro es gilipollas, por usar un calificativo amable. Y un exhibicionista.