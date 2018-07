Fallece el legendario actor Robbin Wiliams en su apartamento en California

"Ésta es una trágica y repentina pérdida", declaró BuxBaum. Su esposa, Susan Schneider, confesó tener "el corazón destrozado" por el adiós de su marido y "mejor amigo" y pidió que fuera recordado no por su muerte sino "por los incontables momentos de risas y alegría que hizo pasar a millones (de personas)".

El actor había estado trabajando intensamente este año y en julio decidió ingresar durante varias semanas en un centro de rehabilitación en Minnesota "por precaución", dijo entonces su representante. Williams tenía un largo historial de abusos de cocaína y alcohol que se remonta al principio de la década de 1980 y, aunque mantuvo a raya sus adicciones durante años, recayó en 2006. Williams fue visto por última vez con vida en torno a las 22.00 hora local del domingo (5.00 GMT del lunes) en su casa de Tiburón, en el área de la bahía de San Francisco, y no fue hasta las 11.55 de la mañana de hoy (18.55 GMT) que los servicios de emergencia fueron alertados de su estado. Los médicos de urgencia llegaron al domicilio apenas cinco minutos después del aviso y se encontraron a Williams inconsciente y sin respiración. La defunción del artista se certificó casi de inmediato, a las 12.02 hora local (19.02 GMT).

Las autoridades abrieron una investigación para esclarecer lo ocurrido y los primeros indicios señalan a un posible suicidio por asfixia, si bien la oficina del alguacil del condado de Marin no reveló más detalles. Está previsto que los agentes comparezcan ante los medios de comunicación el martes a las 11.00 hora local (18.00 GMT) para dar más información sobre el caso. Mañana también está programado el examen forense y la realización de las pruebas toxicológicas al cadáver. Williams nació en Chicago el 21 de julio de 1951 e inició su carrera interpretativa con un pequeño papel en la serie "Happy Days" en 1974 y debutó en el cine en 1980 con "Popeye", si bien no alcanzó el estrellato hasta la segunda mitad de la década de 1980.

Su primera candidatura al Óscar llegó de la mano de "Good Morning, Vietnam" en 1988, cuando disputó la estatuilla de actor protagonista, la misma a la que volvería a optar en 1990 y 1992 por "Dead Poets Society" y "The Fisher King". El galardón fue suyo en 1998 por "Good Will Hunting", aunque en la categoría de mejor actor de reparto. Williams logró además cuatro Globos de Oro interpretativos y dos honoríficos, así como un par de televisivos premios Emmy. Este año había estrenado la comedia "The Angriest Man in Brooklyn" y el drama "Boulevard", y aún tenía dos filmes más en cola para irrumpir en cartelera en 2014: "Merry Friggin' Christmas" y la tercera parte de "Night at the Museum".

El actor había regresado a la pequeña pantalla en 2013 con una comedia titulada "The Crazy Ones" que tras una temporada en emisión fue cancelada por la cadena CBS. Williams contrajo matrimonio en tres ocasiones, la primera de ellas con la bailarina Valerie Velardi en 1978, con la que tuvo un hijo, Zachary, y de la que se separó en 1988. Un año después se casó con Marsha Garces, con quien tuvo dos hijos (Zelda y Cody), si bien su relación terminó en ruptura en 2008. En 2009 se sometió a una operación cardiaca de la que se recuperó satisfactoriamente y en 2011 daba el "sí quiero" a Schneider. Su filmografía incluye producciones como "Awakenings" (1990), "Hook" (1991), "Aladdin" (1992), "Mrs. Doubtfire" (1993), "Jumanji" (1995), "Patch Adams" (1998), "Bicentennial Man" (1999) y "The Butler", entre otras.