Disney prepara un nuevo musical protagonizado por 'Mary Poppins'

El estudio Walt Disney prepara un nuevo musical protagonizado por uno de sus personajes más queridos, Mary Poppins, una cinta de acción real que será dirigida por Rob Marshall ("Into the Woods") más de 50 años después del estreno del filme original.

Según informa la edición digital de la revista especializada Entertainment Weekly, la cinta, que será producida por John DeLuca y Marc Platt, se desarrollará en Londres dos décadas después de los acontecimientos de "Mary Poppins" (1964), protagonizada por Julie Andrews -que ganó el Óscar por su papel- y Dick Van Dyke.

La historia se inspirará en cuentos de la autora P.L. Travers y explorará las aventuras de la protagonista, una niñera capaz de transformar un mundo oscuro en un paseo lleno de color y música, junto a la familia Banks. El dúo formado por Marc Shaiman y Scott Wittman ("Hairspray", "Smash") compondrán canciones originales para la nueva banda sonora, mientras que David Magee ("Finding Neverland") se encargará del guión de la cinta.

El proyecto cuenta con la aprobación de la familia de Travers y tiene el visto bueno de Richard Sherman, uno de los compositores de la película original junto a su hermano Robert y autor de la célebre canción "Supercalifragilisticexpialidocious".

Marshall se alzó en 2002 con el Óscar a la mejor película por el musical "Chicago". En 2009, también dirigió "Nine", con la española Penélope Cruz, y el año pasado se encargó del éxito en todo el mundo "Into the Woods". El universo de Mary Poppins fue revivido recientemente en la gran pantalla a través de la película "Saving Mr. Banks" (2013), que explicaba las reuniones que mantuvo Travers con Walt Disney a comienzos de los 60 para dar luz verde al proyecto que se convertiría en un icono del cine.