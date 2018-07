ERÓTICO y FESTIVO… digo FANTÁSTICO

Porque ya lo decía el refrán: no sólo de pan vive el hombre, dejamos a un lado los superhéroes y retomamos el blog, tras este breve, brevísimo, paréntesis estival, para sumergirnos de lleno en el cómic más sensual y explícito. Ése que tu padre escondía detrás del resto o en aquellos sitios más elevados donde ingenuamente suponía que nunca llegarías. Error. La sucia mente de un niño podría mover montañas si se lo propusiera. Y vaya si me lo propuse. La editorial Norma publica un recopilatorio de uno de los más grandes del género, el italiano Magnus.

A pesar de que su reconocimiento en España no ha alcanzado las cotas, de por ejemplo, su compatriota Milo Manara, Roberto Raviola, alias Magnus, es uno de los grandes maestros del cómic italiano en blanco y negro y del subgénero denominado Fumetto Nero (historieta para adultos). Su producción es abundante y variada: desde sus inicios en 1964 de la mano de su amigo y guionista Luciano Secchi, alias Max Bunker, con la publicación de Kriminal, Satanik o más tarde Alan Ford; Hasta su paulatino paso al cómic erótico, ya en los setenta, y su laureada saga El desconocido (editado en España por La Cúpula). Pero sus mejores obras, según los iluminados (para gustos los colores), las encontramos en sus producciones más tardías, a partir de la década de 1980.

De ese periodo son las historias recopiladas en este Magnus: Erótico y Fantástico (1980-1995). Fantasía y ciencia ficción aderezadas con el erotismo más guarrete y explícito que imaginéis, eso sí, siempre con la virtud de no caer en ningún momento en lo vulgar. Un tomo donde se alternan diez relatos, entre los que se encuentran algunas de sus obras cumbre como la magistral Las 110 píldoras (1985) o Las mujeres encantadas (1987) con un Magnus en estado de gracia y completamente abstraído por la cultura china (ambas están inspiradas en cuentos chinos) que ya no le abandonaría hasta su muerte en 1996. Un dibujo extremadamente meticuloso y preciosista que hicieron de este artista referente del cómic europeo de su época y que si no conoces, ya estás tardando en echarle un ojo.

Edición original: MAGNUS: Erótico y Fantástico (1980-1995)

Publica: NORMA EDITORIAL

Guión: Magnus, vvaa.

Dibujo: Magnus

Formato: Cartoné. 248 págs. B/N

PVP: 24,00€