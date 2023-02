Chuty: "Casi el 100% de freestylers elegirían tener mi carrera antes que ganar una Red Bull"

Cuando a cualquier persona que le gusta el freestyle le preguntes por un referente, raro será que entre el abanico de dos o tres nombres no dé el de Sergio Castro, conocido a nivel competitivo como Chuty. Contrasta su faceta de un Sergio más introvertido y reservado, con la de un Chuty que se convierte en un animal competitivo encima del escenario. En 2007 empezó a rapear en el Parque Tierno Galván de Madrid cuando ni siquiera había previsión de que algún día se pudiera vivir del free. Muchos años después, su crecimiento y desarrollo le ha llevado a viajar por todo el planeta, levantar todo tipo de títulos y poder vivir de lo que le apasiona. Va a pelear por su cuarto título de liga española y recientemente, ha anunciado su vuelta a las competiciones de Red Bull de las que permanecía alejado desde 2017, con el objetivo de conseguir el último gran trofeo que le falta .

Pregunta.- Una semana como esta, que tienes una competición tan importante el fin de semana, ¿Cómo la afrontas? Ya tienes mucha experiencia, pero me imagino que son semanas especiales.

Respuesta.- El poder disputar la final siempre te emociona un poco y te tiene con esa tensión de que sabes que te juegas ganar o quedarte justo a las puertas. Pero bueno, tanto para Gazir como para mí, es una semana especial aunque ya hayamos disputado finales. Y bueno, con muchas ganas encima han anunciado que hay sold out, y parece que el ambiente va a ser bueno.

P.- Y en Madrid, cerca de tu casa dónde empezaste ¿Te da eso un plus?

R.- Al ser una competición nacional, tal vez no tanto. No es como por ejemplo, cuando es alguna competiciones internacional que tiene alguna parada en Madrid, ahí sí, me siento como mucho más local de verdad. Mi rival también en aquí de España, ha rapeado ya varias veces en Madrid. Entonces no me siento como que vaya a tener una localía, ni un especial cariño por encima de mi rival. Pero bueno, al final siempre competir en tu ciudad, aquí en Vistalegre, que además me pilla bastante cerca, la verdad que muy bien. Es un sitio que además tengo muy buenos recuerdos de otras competiciones, que ya he estado allí en el mismo recinto. Madrid siempre, siempre gusta.

P.- Empezaste en 2007 a en esto de las batallas. Han pasado más de 15 años y no sé si te imaginabas entonces, poder estar en una situación como la que estás ahora.

R.- No, no por un tema de no creer en que se me diese bien o no. Que de hecho al principio no es que se me diera especialmente bien. Al final he podido ir puliendo mucho los fallos, ganando confianza, cogiendo tablas, pero no, pero como te digo, no ya por un tema de no confiar en mí, sino porque no existía. Al final es una profesión y una disciplina que que cuando Red Bull la trajo en 2005 a España era prácticamente para la gente que le gustase rapear o verlo, pero de manera muy muy puntual, no había nadie que su profesión fueses al freestyle. Y dentro de la profesión de freestyle, ser de los que llevan más años compitiendo y mantenerte arriba y ganar títulos la verdad que ni se me pasaba por la cabeza.

P.- Vienes de unas semanas con mucho movimiento. Anuncias tu vuelta a Red Bull después de que hubieras dicho que era algo casi imposible ¿Qué te ha hecho cambiar de opinión y decidir volver?

R.- Bueno, la verdad que tuve un tema personal bastante fuerte de salud en casa... al final ya ha salido todo adelante y yo como lo interpreto es que ha sido un poco gracias también a la situación en la que estoy, a todo el tiempo que le puedo dedicar a la recuperación y al final todas esas ventajas que tengo porque mi público me ha puesto donde estoy, han hecho que pueda vivir de algo que hace 15 años no existía y sé que a ellos les hace mucha ilusión que vaya Red Bull. Para mí es duro. Dentro de mi calendario de eventos, ya cuadrar otra competición más, es duro, y con una Red Bull empezando desde una regional más. Sé que les hace ilusión y a modo de agradecimiento por ayudarme con una cosa personal bastante importante para mí, me sentía un poco en deuda, por así decirlo. Quiero presentarme, quiero disfrutarlo, quiero que mis seguidores lo disfruten y bueno, a ver qué tal sale.

P.- En el vídeo de tu anuncio, en una de las imágenes sale una de tus frases en la que te refieres a Messi como el mejor del mundo pese a que no tenía un Mundial. Ahora ha cambiado la situación. Messi ya tiene Mundial ¿Ha influido en algo ver a Messi levantando esa copa?

R.- Sé que a la gente sí hace ilusión. De hecho, el día que paso que ganó Argentina, en las redes sociales me dijeron un montón que nos falta verte a ti ganando la inter de Red Bull, por favor. Bueno, pues sé que la gente a veces compara un poco las situaciones, Messi por suerte ya se lo merecía y lo tiene. Y bueno, pues en nuestro caso no sé si se va a dar, si vamos a tener más suerte o menos, pero vamos a intentarlo, vamos con todo y a ver qué tal sale.

P.- Creo que pocos apelativos hay mejores que Dios para que se refieran a ti tus rivales, seguidores y en general el mundo del free

R.- Sí (risas) Aparte de nuestro AKA todos ahí tenemos algunos personajes un poco más definidos o sobrenombres. De todos los que había que te toque ese... Creo que está bien, no me puedo quejar al respecto.

P.- Para Sergio, ¿Chuty también es Dios?

R.- Al final yo en mi vida privada soy bastante más tímido, soy más cerrado, hablo con mis amigos y poco más. Y luego en el escenario delante de miles de personas, tengo como más seguridad que en mi día a día. Así que prefiero pensar que tengo un personaje muy bien desarrollado. De hecho, a la gente le sorprende mucho cuando me conocen en persona. En ambas direcciones pasa lo mismo. Los que me conocen como Sergio cuando descubren a Chuty se sorprenden, pero que los que me conocen como Chuty y luego me conocen a nivel personal se sorprenden también a la inversa. Es como muy raro.

P.- Lo que se siente en el escenario ¿Te hace cambiar mucho?

R.- Sí al final es que es mucha adrenalina, mucha gente también delante viéndote, animando y muchos rivales de primer nivel que también te exigen mucho. Disfrutamos de lo que hacemos. A nivel personal por lo menos me gusta mucho mi trabajo y creo que cuando te gusta el trabajo al que te dedicas pues siempre se nota un poco. Se nota que estás mucho más disfrutón, que te desenvuelves mucho más. Ya habremos pasado la mitad de mi carrera hace un par de años por lo menos, y ya estoy en plan de disfrutar en el escenario porque no sé cuanto me puede quedar, pero no me quedan otros 15 años, entonces voy a disfrutar y por eso me gusta salir a dejarlo todo.

P.- Últimamente está habiendo una escalada en lo que es la toxicidad, tanto en redes sociales, como en públicos ¿Crees que hay que actuar de alguna manera para evitarlo o se puede hacer algo?

R.- Es una disciplina que se va haciendo grande, cada vez es más grande y claro, cuanto más grande, más gente entra y evidentemente más probabilidad hay de que también entra gente que no sabe disfrutarla como se merece o como se debe. Sí es verdad que es un ambiente muy tenso y además creo en nuestra disciplina especialmente injusto. Ahora estamos viendo justo lo que ha salido con los streamers, con el fútbol la que se está liando. Al final creo que lo importante es quedarnos con toda la gente que nos apoya, que es mucho más. Es prácticamente imposible que exista una disciplina grande que no tenga algo negativo, entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es potenciar y poner el foco sobre lo positivo y las grandes cosas que nos pasan. No me puedo quedar con que un chaval con una foto aleatoria me ponga una cosa negativa por Twitter y no valorar que miles de personas hayan decidido que el el sábado 11, su plan principal es el de venir a disfrutar lo que hacemos y apoyarnos. Entonces yo prefiero poner el foco sobre eso, sobre las cosas buenas que tenemos. Es un poco injusto, porque hay compañeros que a lo mejor su situación económica no es la misma, son gente que no gana tanto para el hate que recibes y hace que ni compense en muchos casos. ,Al final que insulten a un futbolista... son millonarios. No lo justifico y creo que no deberían recibirlos, pero creo que tienen la vida hecha. Cuando eres un chaval, que tu trabajo depende en muchos casos de no descender, y que la gente te está tirando tu trabajo por tierra, te tienes que ir a otro trabajo literal. Pues oye, es un poco injusto. Entonces intentamos desde dentro ser la mejor piña posible, aunque a nivel interno también tengamos nuestras cosas, claro, roces o tal, pero sí tenemos que intentar ser una piña, sobre todo porque si no, de cara a fuera daríamos vía libre a que haya auténticos machaques a cualquiera de nuestros compañeros o compañeras. Y no es lo que queremos.

P.- Ahora mismo estás únicamente centrado en las batallas, ¿En algún futuro te planteas volver a hacer música de algún tipo?

R.- Tal vez en un futuro haga cosas, pero como de una manera buscando lo profesional o por lo menos no la rentabilidad económica. Al final mi trabajo es el free. Cuando deje de competir no obligatoriamente me voy a ir a sacar un disco, sino que me junto con algún amigo productor o con algún amigo pues de risa vamos a hacer algo y si nos mola, a lo mejor publicarlo. Tal vez, pero no tengo en mente en plan voy a estar haciendo batallas hasta X años y a partir de ahí voy a hacer otra carrera musical. Y además, sobre todo porque tengo dos opciones o que me vaya muy mal en la música, entonces para qué quiero entrar... o me va muy bien. Ya estoy viviendo esa parte de que me vaya bien en algo, es estar más tiempo fuera de mi ciudad y me gustaría estar con más tiempo con mi familia, más tiempo con mi pareja, con mis amigos. Si en un futuro tengo una familia más estructurada me gustaría estar presente. Y ahora por eso también intentando estar en casi todas las competiciones del circuito, en todos los países posibles, pero no es algo que quiera para toda mi vida. Yo creo que cuando deje de competir querré una vida personal más estable, más establecida en Madrid y que si tengo que estar saliendo de manera muy puntual, bueno, no me importa. Pero esto de estar ahora en un punto del planeta, en abril en otro... espero que termine con con el freestyle.

P.- ¿Ganar la Red Bull sería de algún modo, no una retirada, pero sí cerrar un círculo?

R.- Es de lo poco que me pueden decir en plan no, no has ganado esto, antes sí tenía como cierta espina. Pero después de lo de 2017* ahí de verdad que no, no me quedo ni espina ni nada. Esto ya no depende solamente de que yo lo quiera hacer bien o mal, esto ya depende del criterio de mucha gente que yo puedo no compartir. Entonces tampoco me voy auto exigir yo por encima de lo que me toca exigir. Si lo gano me alegraría claro, pero si no lo gano, tampoco me voy a fustigar. De verdad que algo que sí creo y al casi te diría 100%, por mucho que te dijesen que no públicamente, yo creo que a cualquier freestyler le pones sobre la mesa ganar una inter de Red Bull o tener mi carrera con todo lo que conlleva y yo creo que casi todo mundo elegiría de mi carrera. Creo que gente como Mau, como Skone, como Papo, como Dtoke, como Arkano... Son gente que tiene una carrera por encima de simplemente los títulos. Yo quiero pensar que estoy ahí, entonces es como que yo estoy muy satisfecho, yo lo sigo haciendo porque es mi trabajo, porque lo disfruto y mientras que me veo a nivel competitivo quiero competir porque creo que también ayudo al free estando dentro. Si nos salimos todos los que estamos a nivel competitivo se quedaría un poco desolado. Este fin de semana, por ejemplo, me voy a forzar por una cosa que ya he ganado tres veces, contra un rival que no la ha ganado ninguna vez. Hay miles de personas que han comprado la entrada, se van a desplazar y no todos de Madrid . Yo tengo que ir a que si hay una persona ahí, intente ver mi mejor versión y se vaya viendo realmente lo que puedo ser capaz de hacer si tengo un buen día.

*En 2017 Chuty pierde en primera ronda de la Red Bull Internacional de la que era gran favorito ante un rival que a priori era muy inferior como Yenky One. La batalla es la que tiene más dislikes de la historia en Youtube y sobre la que hay un consenso general de que el veredicto fue muy injusto. Después de esa batalla Chuty se alejó de las competiciones de Red Bull hasta ahora.

P.- ¿Alguna vez llegaste a hablar con Yenky One después de esa batalla, o no se dio la ocasión?

R.- Al día siguiente se estaba yendo y nada hablamos. Lo hablamos un poco, en plan de que nos tenemos mucho respeto, pero al final los dos habíamos subido a hacer lo que lo que queríamos, lo que nos gustaba, intentar ganar y ya el jurado o el público tendrá su opinión y hay que respetar todas. No me puedo llevar mal con una persona que me va a intentar ganar porque es lo mismo a lo que me subo yo. Para mí no tiene trascendencia más allá de la propia batalla.

P.- Una curiosidad. Con la profesionalización de la disciplina, ¿Cada vez se cuidan más otros aspectos como nutrición, descanso...?

R.- No te diría tanto a nivel físico, en plan de que no somos súper atletas, pero sí en cuanto a muchas veces el horario de rutinas pre competición, de alimentación. El freestyle es improvisado y ahí tú no puedes controlar nada. Pero a qué hora te vas a dormir el día anterior, que salgas de fiesta, el día de competir no ir sin comer o que no te comas tres platos de fabada. Las cosas que puedes controlar tienes que intentar que vayan un poco a favor de. Al final es lo que se busca también que el nivel competitivo suba, que la seriedad y la profesionalidad de los competidores y toda la gente que envuelve el evento sea la máxima posible. Y yo creo que es algo que más o menos van entrando ya en la cabeza de los competidores y por eso también el nivel general está subiendo.

P.- ¿Tienes algún tipo de superstición para competir?

R.- Todo. O sea, me refiero desde colores en prendas, horas exactas de sueño que tengo que dormir. A qué hora ir a dormir y a cuál despertarme. Desde la comida que tengo que comer el mismo día de la competición. Los Red Bull que tomo, cuantos y en que ronda justo antes de que me toque. O sea, sí tengo muchas, la verdad.