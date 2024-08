Onda Cero Podcast estrena ‘Casete’, un audio documental de Edu Galán sobre las legendarias cintas de chistes

Hubo una época en la que los desplazamientos en coche a la playa podían llegar a durar 12 horas. Carreteras de doble sentido, curvas, baches, puertos de montaña, atascos, calor, ventanillas abiertas… y las populares cintas de expositor de gasolinera: unas veces con homenajes a grupos legendarios; otras veces, con recopilatorios de artistas de segunda; otras… otras con humoristas hilando chiste tras chiste.

Éstas últimas cobraron una gran relevancia a finales de los años 70 y principios de los 80, gracias al impresionante éxito que cosecharon humoristas como Arévalo, Eugenio, Paco Gandía, Barragán, Pajares, Esteso… artistas que vendían miles de cintas y llenaban las salas de fiestas de las grandes ciudades y las carpas de las fiestas mayores.

Onda Cero Podcast estrena ‘Casete’, un audio documental escrito y dirigido por Edu Galán, que recorre la historia del chiste grabado en este soporte de cromo y hierro de gran popularidad entre los años 60 y principios de los 90, que encontró su mejor punto de distribución en los hipnóticos expositores giratorios de las gasolineras y los bares de carretera.

En este documental de seis capítulos, Edu Galán recorre la geografía y sociología del chiste, un género relegado que yace en el pasado más rancio de la memoria, derribado por la redefinición de los límites del humor.

A través de este apasionante viaje al pasado, Edu Galán hace una radiografía de la España de la Transición, aquella que reía que recorría miles de kilómetros en automóviles utilitarios riéndose a mandíbula batiente de los defectos físicos, los estereotipos regionales o las desgracias ajenas.

“Este podcast es una reivindicación de la cultura popular”, asegura Edu Galán, que explica que “he tratado de hacer una serie documental con partes divertidas, porque no puedes hablar del chiste de casete sin ser divertido, pero también cosas muy serias”, explica Edu Galán. En este sentido, esta nueva producción de Onda Cero Podcast cuenta con los testimonios de Javier Cercas, el señor Barragán, Juan Eslava Galán...", entre otros