Onda Cero apuesta por la renovación para seguir creciendo

Carlos Alsina cuenta cómo va a ser la primera parte de Más de uno, cada mañana de 06:00-10:00. Las novedades dice que "será contar noticias de ahora" y bromea con la posibilidad de "entrevistar todos los días a Juan Carlos Monedero y a Artur Mas". Dice que ha incorporado e "Eva Orue, que hace su Criba Mediática". También habla del proyecto de La Cultureta, con la que "vuelvo a recuperar un buen horario en la radio". Por su parte, Juan Ramón Lucas, que cada día toma la franja de 10:00-12:30, explica que incorpora Dani de la Cámara y estará Latre dos día a la semana, como principales novedades. Asimismo, espera "hacer una radio de participación y en la que lo pasemos bien por la mañana"

En Noticias Mediodía estará Elena Gijón, que señala que "haremos el mismo programa de las últimas siete temporadas y trataremos convencer a los oyentes del producto que ofrece los servicios informativos de Onda Cero".

Con Julia Otero conocemos, entre otras muchas cosas, qué nuevos gabineteros ha fichado para esta nueva temporada Julia en la Onda. Destaca la importancia de su auditoría que"siempre tenemos en cuenta porque sino tendríamos los mismos colaboradores de hace años". También, habla de su entrevista a dos, que "permiten conocer más a los personajes" y dice que "se hará siempre que tengamos una buena mezcla".

David del Cura, que esta temporada debuta al frente de La Brújula, cuenta cómo es su sintonía. Dice que "tiene un arranque de tradición que me permite ir bien" y sobre su vuelta a Onda Cero, afirma que la va "a vivir con pasión porque voy a estar en una casa en la que se me quiere". Además, comenta que "lo que más me gusta es hacer un programa completo" y bromea con que "intentaré sobrevivir en 'mi brújula' al fútbol y a La Cultureta'".

Desde Al primer toque llega Héctor Fernández, que destaca "la importancia que tienen los Juegos Olímpicos" y recuerda que "su programa es el primero del día". Comenta que "el fútbol tiene excesiva crispación y nosotros intentaremos solucionar".

Sergio Fernández 'El Monaguillo', que presenta La Parroquia de 02:00 a 04:00 de lunes a viernes, explica que su programa le obliga a "acostarme cuando me estoy levantando" y después, como él dice, cuando 'No son horas', José Luis Salas comenta cómo va a ser su programa. Señala que "este año habrá más calle y trataremos de despertar a España como realmente toca". Además declara su admiración por 'Cañita Brava'.

De Lo mejor, Rocío Santos comenta lo que hay que hacer para salir de su programa. Sostiene que "Lucas sale mucho" y bromea con que nunca ha encontrado un pasaje en el que El Monaguillo salga sin gritar.

Soledad de Juan, que presenta Onda Agraria, cada sábado de 06:00 a 07:00, comenta que "ponemos voz al sector agrario que ahora tiene muchos frentes abiertos" y asegura que "lo que necesitan es precio".

En el fin de semana, Juan Diego Guerrero subraya que "vamos a intentar hacer algo" y explica cuál sus propósitos de cara a esta nueva temporada en el tiempo de Noticias Fin de semana.

Por otro lado, Isabel Gemio, que lleva doce años al frente de Te doy mi palabra. Sostiene que "todos los artistas nos dejan algo diferente" y comenta que " a mi lo que me gusta es contar historias". Además, hace balance de lo que han sido estos años de crisis en la radio y comenta cómo es el divertimento que le dan algunos de sus colaboradores.

Esther Eiros, al frente de 12:00 a 14:00 de Gente Viajera, cuenta cómo va a ser su programa esta temporada desde Santiago de Compostela. Adelanta que el gran viaje de esta temporada será difícil hacerlo por las personas".

Desde Como el perro y el gato, Carlos Rodríguez asegura que "estoy emocionado de estar con la gente" y cuenta que la novedad de este año es "la incorporación de la gente de Radioestadio, que son verdaderos animales".

Javier Ares y Javier Ruiz-Taboada explican cómo va a ser el nuevo curso de Radioestadio, en el que la única novedad que pensamos era "llamarle más de tres". Insiste en que su programa es un magacín radiofónico en el que "están diez horas los sábados y los domingos". Además dice que "muchas novedades irán surgiendo con los programas" pero "lo que lo van a hacer bonito es el fútbol y el resto del deporte".

Silvia Casasola y Bruno Cardeñosa exponen que "todavía quedan muchos misterios por descubrir como si es el jefe el corazón o el cerebro", después de 23 años en la onda radiofónica, al mando de La Rosa de los Vientos.

Para terminar, el doctor Bartolomé Beltrán, adelanta que esta temporada en En buenas manos "la novedad será el instinto de supervivencia" e invita al oyente a "esperar todo de un programa de medicina".