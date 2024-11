Jorge Valdano protagoniza el estreno en Onda Cero Podcast de la segunda temporada de ‘Pasos atrás’, con Aitor Gómez

Genio del balón y de la palabra. Hombre de jugadas largas y de conversaciones profundas y relajadas. Es Jorge Valdano, ex futbolista, ex entrenador, ex director general del Real Madrid… y el primer invitado de la segunda temporada de ‘Pasos atrás’, el programa de entrevistas de Aitor Gómez en Onda Cero Podcast, que se estrena este martes.

Valdano ha sido durante décadas protagonista del mundo del fútbol en nuestro país. Primero, como jugador; luego, como técnico; y, después, como directivo. Pero también es un rostro y una voz vinculados a los medios de comunicación deportivos, en los que lleva muchos años colaborando como comentarista y columnista.

A Valdano se le ha escuchado opinar de casi todo a lo largo de los años. El personaje es muy conocido, pero tal vez se conozca mucho menos a la persona. Y de ello conversan Valdano y Aitor Gómez a lo largo de los dos primeros capítulos de la temporada de ‘Pasos atrás’.

Jorge Alberto Valdano recibe a Aitor Gómez en su despacho del centro de Madrid. Un escritorio con buena luz para las entrevistas que lo requieran, un sofá frente a una tele para ver fútbol y una colección impagable de libros. Un lugar inmejorable para una conversación, con un gran conversador.

Aitor Gómez y Jorge Valdano hablan del viaje a España del futbolista y lo que dejó atrás cuando decidió lanzar su carrera, del Mundial del 86 y de la enfermedad que truncó su carrera. Y también sobre la explicación insuficiente que alguien utilizó para robarle un sueño”

Jorge Valdano cuenta cómo Vilardo, entonces seleccionador nacional de Argentina le dijo tras pasar una complicada hepatitis “tú me das seis meses de tu vida y yo te doy un Mundial”. Lo cierto es que, finalmente, Jorge quedó fuera de la convocatoria.

Venía el jugador de padecer un proceso hepático grave que a punto estuvo de retíralo del fútbol profesional: “Tenía 30 años y no era normal que las piernas se me durmieran, que me cansara de esa manera”, le explica en ‘Pasos atrás’ a Aitor Gómez.

Pero también hay tiempo para lo más íntimo: sus nietos, lo que se regala y no se puede recuperar, Maradona y el malentendido que se hubiera arreglado seguro pero que no hubo opción de arreglar… Y el Real Madrid, en toda su extensión.

Valdano insiste en que no, que su memoria no es tan buena como la pintan. Pero cada frase y cada reflexión le llevan a una anécdota, un recuerdo. La charla podría haber durado horas.

Valdano no es partidario de echar la vista atrás, porque “la vida está allá adelante”. Pero, aunque quedó mucha conversación por el camino, “dar estos ‘Pasos atrás’ con él es una autentica delicia”, asegura Aitor Gómez

‘Pasos atrás’ ya está disponible en la web y APP de Onda Cero y en las principales plataformas de audio.