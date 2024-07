WhatsApp terminará con la obligación de escuchar audios interminables gracias a la transcripción automática

Seguro que tienes algún amigo/a que no sabe parar a la hora de mandar un audio de WhatsApp y parece que estás escuchando un podcast. Si odias esto, estás de enhorabuena.

Desde hace más de un año, la beta de WhatsApp para iOS incluye una función para no tener que escuchar audios si no queremos, gracias a la transcripción automática. Aunque a pesar de llevar tanto tiempo disponible, no se ha expandido al resto de usuarios. Mientras termina de llegar a los usuarios de iPhone, empieza también a estar disponible la beta de WhatsApp para Android, y el español será uno de los idiomas que esté disponible.

Por el momento, es necesaria la versión 2.24.15.5 y suerte, para poder tener esta función, que se está probando en un número limitado de usuarios y que poco a poco se irá implementando en el resto. El funcionamiento es sencillo, basta con aceptar la transcripción en los ajustes para, cuando te manden un mensaje, el texto aparezca justo debajo.

Ha tardado más de un año en llegar a Android y los paquetes de audio disponibles en la primera fase son el inglés, español, portugués (Brasil), el ruso y el hindi.

LuzIA

Si todavía no puedes disfrutar de esta función de la beta, pero quieres transcribir los audios que recibes, puedes probar LuzIA, una inteligencia artificial, que funciona con ChatGPT, que te ayuda a ello de forma totalmente gratuita y desde cualquier smartphone.

Su funcionamiento es muy simple, sin descargas, registros, ni anuncios. Además, es compatible tanto con iPhone como con Android, por lo que se puede usar prácticamente en cualquier smartphone.

Cómo transcribir mensajes de voz con LuzIA

Primero debes acceder al chat desde el portal oficial de LuzIA.